Поранений Рогозін опублікував своє перше фото після операції

Російський політик написав, що перемагає лише той, хто "готовий іти до кінця".

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Ексглава "Роскосмосу" та керівник групи військових радників "Царские волки" Дмитро Рогозін, який отримав поранення під час обстрілу готельного комплексу в окупованому Донецьку, вранці, 29 грудня, виклав свою фотографію після операції на своїй офіційній сторінці в російській соцмережі "ВКонтакте".

"Завжди перемагає той, хто готовий іти до кінця", — написав російський політик під знімком.

Рогозін також побажав своїм передплатникам "доброго та плідного дня".

Нагадаємо, Рогозіна поранили вночі, 22 грудня, внаслідок обстрілу ресторану "Шеш-Беш" в окупованому Донецьку, де політик святкував свій 59-й день народження. Під час обстрілу так званий "прем'єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко також отримав поранення.

22 грудня пораненого російського політика доставили з Донецька у військовий шпиталь у Ростові-на-Дону. Проте робити йому операцію не стали.

24 грудня Рогозіна змогли транспортувати до Підмосков'я, де 26 грудня йому провели операцію.