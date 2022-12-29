Раненный Рогозин опубликовал свое первое фото после операции

Российский политик написал, что побеждает лишь тот, кто "готов идти до конца".

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Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший ранение при обстреле гостиничного комплекса в оккупированном Донецке, утром 29 декабря выложил свою фотографию после операции на своей официальной странице в российской соцсети "ВКонтакте".

"Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца", — написал российский политик под снимком.

Рогозин также пожелал своим подписчикам "хорошего и плодотворного дня".

Напомним, Рогозин был ранен ночью 22 декабря в результате обстрела ресторана "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке, где политик праздновал свой 59-ый день рождения. При обстреле так называемый "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко также получил ранение.

22 декабря раненого российского политика доставили из Донецка в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Однако делать ему здесь операцию не стали.

24 декабря Рогозина смогли транспортировать в Подмосковье, где 26 декабря ему провели операцию.