Экс-главе "Роскосмоса" провели операцию по удалению осколка: что известно о состоянии Рогозина

Помощник экс-главы "Роскосмоса", имя которого не уточняется, утверждает, что операция прошла успешно, и пациент уже идет на поправку.

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Бывшему главе "Роскосмоса" и руководителю военных советников "Царские волки" Дмитрию Рогозину провели сложнейшую операцию по извлечению осколка в районе шейного позвонка. По информации агентства ТАСС, операция прошла успешно и пациент уже идет на поправку.

Журналисты связались с помощником Рогозина, который и сообщил об успешной операции. При этом собеседник уточнил, что ранение экс-глава "Роскосмоса" якобы получил в результате взрыва украинского снаряда.

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку", — отметил помощник.

Напомним, 22 декабря Дмитрий Рогозин во время празднования своего дня рождения в оккупированном Донецке попал под обстрел, во время которого получил серьезные ранения. Спустя некоторое время росСМИ написали, что в результате разрыва боеприпаса осколок снаряда попал выше лопатки в районе позвоночника, поэтому врачи его назвали "неизвлекаемым".

24 декабря стало известно, что Рогозина доставили в больницу в Подмосковье. Выяснилось, что кроме осколочного ранения у российского экс-чиновника контузия. В интервью агентству ТАСС сам Рогозин заявил, что его готовят к сложной операции на шейном позвонке по извлечению осколка. По его словам, если операцию не провести, ему угрожает паралич.