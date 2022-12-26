В ожидании операции: Рогозину грозит паралич из-за осколка в шейном позвонке

По словам российского политика, операция предстоит сложная, и врачи думают, как безопасно извлечь застрявший осколок.

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Экс-глава Роскосмоса и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, который 21 декабря был ранен в оккупированном Донецке во время празднования своего дня рождения, заявил, что ему грозит паралич. Об этом российский политик рассказал 25 декабря в комментарии агентству ТАСС.

Рогозин сообщил, что он готовится к операции, которая должна состояться сегодня, 26 декабря.

По словам политика, ему грозит паралич из-за осколка, который застрял в шейном позвонке.

"Я лежу, готовлюсь к операции. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича", — уточнил он.

В то же время он подчеркнул, что извлечение осколка может стать "проблемой", поэтому врачи думают, как это сделать.

При этом в пятницу, 23 декабря, сын экс-главы Роскосмоса Алексей Рогозин опроверг информацию об ухудшении состояния своего отца после ранения.

"Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности", — написал Рогозин-младший в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в сети публикуется "ложная и спекулятивная информация", которую нет смысла комментировать.

Сам Рогозин старался не раскрывать детали своего ранения. У себя в Telegram-канале он уточнил, что все раненые в результате обстрела были вывезены в Ростов-на-Дону.

Что случилось с Рогозиным?

Напомним, 21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего 59-го дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш".

В результате обстрела Рогозин оказался ранен. У главы "Роскосмоса" в позвоночнике застрял осколок мины, который врачи назвали "неизвлекаемым".

22 декабря раненого российского политика доставили из Донецка в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Однако делать ему здесь операцию не стали.

24 декабря его смогли доставить в Подмосковье, где должна пройти операция. РосСМИ также сообщают о контузии у Рогозина.