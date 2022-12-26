В очікуванні операції: Рогозіну загрожує параліч через уламок у шийному хребці

За словами російського політика, операція має бути складною, і лікарі думають, як безпечно витягти застряглий уламок.

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Ексглава Роскосмосу та керівник групи військових радників "Царські вовки" Дмитро Рогозін, який 21 грудня був поранений в окупованому Донецьку під час святкування його дня народження, заявив, що йому загрожує параліч. Про це російський політик розповів 25 грудня в коментарі агентству ТАРС.

Рогозін повідомив, що він готується до операції, яка має відбутися сьогодні, 26 грудня.

За словами політика, йому загрожує параліч через уламок, який застряг у шийному хребці.

"Я лежу, готуюся до операції. Уламок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч", — уточнив він.

Водночас він наголосив, що вилучення осколка може стати "проблемою", тому лікарі думають, як це зробити.

Водночас у п'ятницю, 23 грудня, син ексголови Роскосмосу Олексій Рогозін спростував інформацію про погіршення стану батька після поранення.

"Інформація про те, що стан Дмитра Олеговича Рогозіна погіршується, не відповідає дійсності", — написав Рогозін-молодший у своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що в мережі публікується "хибна та спекулятивна інформація", яку немає сенсу коментувати.

Сам Рогозін намагався не розкривати деталей свого поранення. У себе в Telegram-каналі він уточнив, що всі поранені в результаті обстрілу були вивезені в Ростов-на-Дону.

Що трапилося з Рогозіним?

Нагадаємо, 21 грудня Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого 59-го дня народження в ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш".

Унаслідок обстрілу Рогозін був поранений. У глави "Роскосмосу" в хребті застряг уламок міни, який лікарі назвали "невилучним".

22 грудня пораненого російського політика доставили з Донецька у військовий шпиталь у Ростові-на-Дону. Проте робити йому операцію не стали.

24 грудня його змогли доставити в Підмосков'я, де має відбутися операція. РосЗМІ також повідомляють про контузію в Рогозіна.