Ексглаві "Роскосмосу" провели операцію з видалення уламка: що відомо про стан Рогозіна

Помічник ексглави "Роскосмосу", ім'я якого не уточнюється, стверджує, що операція пройшла успішно, і пацієнт уже одужує.

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Колишньому голові "Роскосмосу" та керівнику військових радників "Царські вовки" Дмитру Рогозіну провели складну операцію з вилучення осколка в районі шийного хребця. За інформацією агентства ТАСС, операція пройшла успішно і пацієнт уже одужує.

Журналісти зв'язалися з помічником Рогозіна, який і повідомив про успішну операцію. При цьому співрозмовник уточнив, що поранення ексглава "Роскосмосу" нібито зазнав унаслідок вибуху українського снаряда.

"Дмитру Олеговичу провели складну операцію з вилучення осколка українського боєприпасу з району шийного хребця. Операція пройшла успішно, він уже одужує", — зазначив помічник.

Нагадаємо, 22 грудня Дмитро Рогозін під час святкування свого дня народження в окупованому Донецьку потрапив під обстріл, під час якого отримав серйозні поранення. Через деякий час росЗМІ написали, що внаслідок розриву боєприпасу уламок снаряда потрапив вище за лопатку в районі хребта, тому лікарі його назвали "невилучним".

24 грудня стало відомо, що Рогозіна доправили до лікарні у Підмосков'ї. З'ясувалося, що, крім осколкового поранення, у російського ексчиновника контузія. В інтерв'ю агентству ТАСС сам Рогозін заявив, що його готують до складної операції на шийному хребці з вилучення осколка. За його словами, якщо операцію не провести, то йому загрожує параліч.