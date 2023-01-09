"Приємний шок": лікарі витягли гранату, що не розірвалася, з тіла бійця ЗСУ (фото)

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, український захисник отримав поранення у сфері серця.

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Український хірург ЗСУ Андрій Верба провів операцію з видалення гранати ВОГ, що не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Це шок. Приємний. Не кожне поранення в серці смертельно!", — пише Маляр.

За словами заступниці міністра, Андрій Верба є одним із найдосвідченіших хірургів Збройних сил України.

Зазначається, що для забезпечення безпеки медичного персоналу за вилученням боєприпасу спостерігали два сапери. Попри те, що граната могла розірватися будь-якої хвилини, хірургічне втручання проводилося без електрокоагуляції.

Ганна Маляр констатувала, що операція пройшла успішно, а пораненого українського бійця тепер чекає період реабілітації та відновлення.

Знімок вилученого боєприпасу заступниця міністра оборони України розмістила у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Українські хірурги витягли боєприпас, що не розірвався.

Раніше ми писали про те, що звільненого з російського полону захисника Маріуполя Михайла Діана було успішно прооперовано в Сент-Луїсі, США. Про це стало відомо 14 грудня завдяки пресслужбі футбольного клубу "Шахтар", який профінансував операцію.

Фокус також писав про те, що 31 грудня 13-річний житель Херсонської області двічі постраждав через російські ракетні атаки. Спочатку хлопчика було доставлено до лікарні з важким пораненням, проте в медичній установі він знову потрапив під обстріл.

Ще ми писали про те, що колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який був поранений 21 грудня в Донецьку, відправив вилучений зі свого хребта уламок президенту Франції Еммануелю Макрону. Рогозін стверджує, що боєприпас, яким атакували його місце перебування, було запущено із французької САУ Caesar.