"Приємний шок": лікарі витягли гранату, що не розірвалася, з тіла бійця ЗСУ (фото)
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, український захисник отримав поранення у сфері серця.
Український хірург ЗСУ Андрій Верба провів операцію з видалення гранати ВОГ, що не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
"Це шок. Приємний. Не кожне поранення в серці смертельно!", — пише Маляр.
За словами заступниці міністра, Андрій Верба є одним із найдосвідченіших хірургів Збройних сил України.
Зазначається, що для забезпечення безпеки медичного персоналу за вилученням боєприпасу спостерігали два сапери. Попри те, що граната могла розірватися будь-якої хвилини, хірургічне втручання проводилося без електрокоагуляції.
Ганна Маляр констатувала, що операція пройшла успішно, а пораненого українського бійця тепер чекає період реабілітації та відновлення.
Знімок вилученого боєприпасу заступниця міністра оборони України розмістила у своєму Telegram-каналі.
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