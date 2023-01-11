Угроза окружения: РФ пытается создать "котел" в Соледаре, но у Генштаба есть план

По словам генерала Игоря Романенко, военное командование решает вопрос о переброске на направление Бахмута и Соледара резервов, вооружений, техники и личного состава.

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Российская армия продолжает осуществлять попытки захватить Соледар и создать таким образом котел в районе Бахмута. Несмотря на ожесточенные бои на этом направлении и оперативное продвижение противника у командования ВСУ есть варианты удержать позиции. О ситуации на самом горячем участке восточного фронта и о перспективе его обороны рассказал в интервью "Обозревателю" 11 января экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Почему для ВС РФ важен Бахмут?

Романенко пояснил, что с военной точки зрения этот населенный пункт имеет большое значение, поскольку там есть дорожная развязка, которая дает перспективу наступления на Часов Яр, Славянск и Краматорск. Кроме того, по мнению западных экспертов, для основателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина Соледар и Бахмут интересен тем, что там находятся угольные, соляные и гипсовые шахты. Поэтому помимо военно-политического существует и экономический интерес.

[ + – ] Оперативная обстановка на Донбассе, источник: ISW

По мнению генерала, противник на этом участке фронта применяет ту же тактику, как и при захвате Северодонецка и Лисичанска, — оперативный охват. Так как взять город "в лоб" не получается, оккупанты пытаются охватить позиции ВСУ с севера и юга.

Что могут предпринять ВСУ

Генерал Романенко сказал, что в район боевых действий прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

"Он решает вопрос о переброске на это направление резервов, вооружений, техники и личного состава. Поэтому есть перспектива того, что нам удастся устоять как в направлении Соледара, так и Бахмута", — отметил Романенко.

Генерал добавил, что если украинские защитники смогут удержать позиции в Соледаре, противнику не удастся реализовать план по окружению Бахмута.

Напомним, по мнению журналистов The New York Times Вооруженные силы Украины изменили стратегию ведения боевых действий. В материале от 10 января говорилось о том, что ранее командование Силами обороны избегало изнурительных городских боев, однако битва за Бахмут заставила изменить эту точку зрения.

Аналитики из американского Института изучения войны в публикации 10 января отметили, что заявления российских оккупантов о захвате Соледара Донецкой области, а также о будущем окружении Бахмута ложны. В отчете сказано, что в городе ведутся динамичные бои, поэтому контроль над населенным пунктом нестабильный.