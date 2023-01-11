"Бои продолжаются": Стрелков-Гиркин опроверг слова Пригожина о захвате Соледара

Силы обороны Украины, по словам экс-главаря боевиков "ДНР", создают новую линию обороны на западных окраинах Соледара, опираясь на соляные шахты.

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Захват части Соледара является тактическим успехом для ВС РФ, но фронт не был прорван и российским военнослужащим не удалось организовать окружение Сил обороны Украины. Об этом 11 января в своем Telegram-канале написал бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

Захват Соледара — сведения от экс-главаря боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина

В частности, он решил прокомментировать заявление пресс-службы владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина от 10 января, в котором говорилось, что наемники якобы установили контроль над Соледаром и "взяли в котел" украинских военнослужащих.

По словам Стрелкова-Гиркина, захват части города является тактическим успехом для России, но оккупантам не удалось прорвать фронт Сил обороны Украины и организовать окружение противника. Экс-главарь боевиков утверждает, что украинские Вооруженные силы создают новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты, поэтому бои за Соледар продолжаются.

"О бегстве врага речи не идет. Что касается Бахмута — пока ситуация там без существенных изменений, хотя окружение города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны. Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара — он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого еще предстоит взять окружающие город высоты", — продолжил Стрелков-Гиркин, комментируя ситуацию в Донецкой области.

Более того, как предупреждает экс-главарь пророссийских боевиков, даже падение оборонительной линии Бахмут-Соледар-Северск не приведет к обрушению всего фронта, поскольку Вооруженные силы имеют еще один главный укрепрайон в районе Славянска и Краматорска. Полковник ФСБ в отставке утверждает, что боевые действия в Украине сейчас идут по сценарию, который выгоден для США. Официальный Вашингтон, по словам Гиркина, заинтересован в том, чтобы Россия истощала свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе.

"Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой "заморозки конфликта", страстно желаемой в Кремле, не будет", — резюмировал Стрелков-Гиркин в своей публикации, утверждая, что бои за Соледар продолжаются.

Захват Соледара — информация от ВСУ

Утром 11 января боец ВСУ опроверг заявление Евгения Пригожина о "котле", который якобы был организован для Сил обороны Украины в Соледаре. По словам командира взвода 2-й штурмовой роты при 28-й бригаде Роберта Бровди, ситуация в прифронтовом городе похожа на "ад", но информация об окружении не соответствует действительности.

Помимо этого, информацию о том, что Соледар был захвачен российскими военнослужащими 11 января опроверг спикер Командования Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Офицер подчеркнул, что ВС РФ не контролируют населенный пункт и призвал граждан дождаться официальной сводки Генерального штаба.

Институт изучения войны ISW в своем отчете от 10 января также поставил под сомнение информацию, что ВС РФ при поддержке наемников "Группы Вагнера" осуществили захват Соледара и смогли окружить Бахмут.