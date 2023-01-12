Мінус 100 росіян: ЗСУ успішно відпрацювали "Точкою-У" та артилерією під Соледаром (відео)

Місця скупчення особового складу ЗС РФ виявив оператор Сил спецоперацій, після чого українські захисники завдали успішних ударів по окупантах.

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Сили оборони України під час успішної операції ліквідували під Соледаром понад 100 російських військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За даними відомства, понад 100 окупантів ліквідовано завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, а також бійців із ракетних та артилерійських підрозділів Збройних Сил України.

Повідомляється, що один із військовослужбовців зафіксував скупчення особового складу ЗС РФ на кількох ділянках фронту під Соледаром.

Для знищення позицій противника, як зазначає Командування ССО, було скориговано роботу артилерії. Щобільше, по одній із ділянок фронту здійснювався удар із тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

"Внаслідок цих кількох ударів підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних. На відео — один із етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами", — йдеться у підписі до відеоролика, записаного під час боїв у районі Соледара.

[ + – ] Сили оборони вогнем з артилерії та "Точки-У" знищили понад 100 окупантів під Соледаром

Днем раніше, 11 січня, Генеральний штаб ЗСУ також інформував про великі втрати ЗС РФ та "Групи Вагнера" у боях за Соледар. За даними командування, противник намагається встановити повний контроль над прифронтовим містом, проте через втрати особового складу та техніки змушений відступати для перегрупування.

Міноборони США, зі свого боку, також не підтверджує інформацію про те, що ЗС РФ змогли захопити Соледар. Глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу, який проходив 12 січня, запевнив, що запеклі бої на Бахмутському напрямі продовжуються.