Бої за Соледар та Кремінну ведуть елітні війська РФ, — розвідка Британії (фото)

Передислокацію підрозділів 76-ї гвардійської дивізії було здійснено після того, як командування ЗС РФ виявило проблеми в обороні на захопленій Донеччині та Луганщині.

Related video

Росія після відступу з Херсона використовує елітні Повітряно-десантні підрозділи у боях під Соледаром та Кремінною. Про це у свіжому звіті від 12 січня повідомляє військова розвідка Міноборони Великобританії.

Відомство зазначає, що протягом останніх двох днів точаться запеклі бої в районі Соледара та Кремінної.

Британські розвідники припускають, що Кремль передислокував підрозділи елітної 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ до Луганської області для зміцнення лінії оборони після того, як командування оцінило вказаний сектор вразливим. У звіті сказано, що раніше угруповання ДШВ відповідало за стримування фронту біля Херсона, який успішно деокупували Сили оборони України в листопаді минулого року.

"Тепер, коли ДШВ передислоковані на Донбас і південь України, командування, ймовірно, намагається використовувати десантно-штурмові підрозділи відповідно до їхньої ймовірної ролі щодо елітних сил швидкого реагування", — додали розвідники у своєму свіжому звіті.

[ + – ] Бої за Соледар та Кремінну ведуть елітні війська РФ

Зазначимо, що у четвер, 12 січня, запеклі бої за Соледар прокоментував міністр оборони США Ллойд Остін. Глава Пентагону спростував інформацію, поширену російськими пропагандистами, що прифронтове місто нібито було захоплене ЗС РФ та найманцями "Групи Вагнера". За словами Остіна, окремі райони Соледара у ході бойових дій переходять від однієї сторони до іншої, тому відомості про окупацію населеного пункту не відповідають дійсності.

Також повідомлялося, що ЗС РФ зазнають великих втрат у боях за Соледар. За інформацією Командування Сил спецоперацій від 12 січня, українським військовослужбовцям вогнем із артилерії та "Точки-У" вдалося ліквідувати понад 100 окупантів.