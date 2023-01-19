"Зрештою це зробить": Путін всерйоз думає про ядерний удар по Польщі, — Грозев

За словами журналіста-розслідувача, Путін не хотів би вдаватися до цього останнього аргументу у війні з Україною, оскільки після цього нелогічно використовувати наратив про допомогу "братському народу".

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Засновник розслідувального проєкту Bellingcat Христо Грозев заявив, що глава Кремля Володимир Путін усерйоз розглядає можливість завдання ядерного удару по території Польщі. Про це повідомляє "Головком".

"І він зрештою це зробить, якщо жодного іншого виходу в нього не залишиться. Тому що здатний на таке", — вважає журналіст-розслідувач.

За словами Грозева, згідно з тими відомостями, які він отримував ще до початку масштабного вторгнення, Путін нібито був готовий вдатися до ядерного удару в більшому чи меншому масштабі.

"Хоча в ідеальних умовах не хотів би використати цей останній аргумент у війні з Україною", — сказав Грозев, пославшись на те, що в такому разі вже нелогічно використовувати наратив про допомогу "братському народу".

На думку розслідувача, зараз головне питання полягає в тому, як діятиме Захід, чи готові західні країни вступити у війну та що для них буде червоною межею.

Нагадаємо, що, за словами міністра закордонних справ Туреччини, на початку війни Росія та Україна були близькі до припинення вогню. Мевлют Чавушоглу заявив, що наразі посередництво між Україною та Росією ускладнилося, тому що війна затяглася й виникли нові аспекти переговорів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами глави українського МЗС, Україна розблокувала постачання всіх видів озброєнь, залишилися лише літаки та ракети.