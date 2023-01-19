"В конце концов это сделает": Путин всерьез думает о ядерном ударе по Польше, — Грозев
По словам журналиста-расследователя, Путин не хотел бы прибегать к этому последнему аргументу в войне с Украиной, поскольку после этого будет нелогично использовать нарратив о помощи "братскому народу".
Основатель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что глава Кремля Владимир Путин всерьез рассматривает возможность нанесения ядерного удара по территории Польши. Об этом сообщает "Главком".
"И он в конце концов это сделает, если никакого другого выхода у него не останется. Потому что способен на такое", — считает журналист-расследователь.
По словам Грозева, согласно тем сведениям, которые он получал еще до начала масштабного вторжения, Путин якобы был готов прибегнуть к ядерному удару в большем или меньшем масштабе.
"Хотя в идеальных условиях не хотел бы использовать этот последний аргумент в войне с Украиной", — сказал Грозев, сославшись на то, что в таком случае уже будет нелогично использовать нарратив о помощи "братскому народу".
По мнению расследователя, сейчас главный вопрос заключается в том, как будет действовать Запад, готовы ли западные страны вступить в войну, и что для них будет красной чертой.
Напомним, что, по словам министра иностранных дел Турции, в начале войны Россия и Украина были близки к прекращению огня. Мевлют Чавушоглу заявил, что сейчас посредничество между Украиной и Россией усложнилось, т.к. война затянулось, и появились новые аспекты переговоров.
Ранее Фокус сообщал, что, по словам главы украинского МИДа, Украина разблокировала поставки всех видов вооружений, остались только самолеты и ракеты.