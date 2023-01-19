"В конце концов это сделает": Путин всерьез думает о ядерном ударе по Польше, — Грозев

По словам журналиста-расследователя, Путин не хотел бы прибегать к этому последнему аргументу в войне с Украиной, поскольку после этого будет нелогично использовать нарратив о помощи "братскому народу".

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Основатель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что глава Кремля Владимир Путин всерьез рассматривает возможность нанесения ядерного удара по территории Польши. Об этом сообщает "Главком".

"И он в конце концов это сделает, если никакого другого выхода у него не останется. Потому что способен на такое", — считает журналист-расследователь.

По словам Грозева, согласно тем сведениям, которые он получал еще до начала масштабного вторжения, Путин якобы был готов прибегнуть к ядерному удару в большем или меньшем масштабе.

"Хотя в идеальных условиях не хотел бы использовать этот последний аргумент в войне с Украиной", — сказал Грозев, сославшись на то, что в таком случае уже будет нелогично использовать нарратив о помощи "братскому народу".

По мнению расследователя, сейчас главный вопрос заключается в том, как будет действовать Запад, готовы ли западные страны вступить в войну, и что для них будет красной чертой.

Напомним, что, по словам министра иностранных дел Турции, в начале войны Россия и Украина были близки к прекращению огня. Мевлют Чавушоглу заявил, что сейчас посредничество между Украиной и Россией усложнилось, т.к. война затянулось, и появились новые аспекты переговоров.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам главы украинского МИДа, Украина разблокировала поставки всех видов вооружений, остались только самолеты и ракеты.