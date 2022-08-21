Дарью Дугину убили партизаны, которые охотятся на Путина, – бывший депутат Госдумы РФ

По словам Ильи Пономарева, подрыв автомобиля Дарьи Дугиной устроила "Национальная республиканская армия (НРА) России". Партизаны выпустили манифест, в котором объявили о ликвидации российских чиновников.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что за подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, может стоять партизанская организация "Национальная республиканская армия (НРА) России". Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Утро февраля".

"Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована НРА. Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в РФ", – сказал Пономарев.

Полная версия манифеста опубликована в Telegram-канале партизан. В частности, организация объявила президента России Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, который развязал "братоубийственную войну между славянскими народами" и отправил российских захватчиков на бессмысленную смерть.

"Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики. Путин будет нами низложен и уничтожен. Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться", – заявили бойцы.

Партизаны объявили вне закона бизнесменов, связанных с коррупцией и чиновниками, силовиков и военных, которые охраняют действующий режим.

Илья Пономарев в общении с "Украинской правдой" заявил, что ведет контакты с представителями организации с апреля 2022 года.

"Активно помогаем разными способами", — подчеркнул он.

Подрыв дочери Дугина – МИД РФ заявил о "гостерроризме"

Если российские проавоохранители докажут причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, можно говорить о политике государственного терроризма, написала в Telegram спикер российского МИД Мария Захарова.

"Если подтвердится украинский след, а такую версию озвучил глава "ДНР" Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", – отметила чиновник.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной. Украина, по его словам, не является криминальным государством, как Россия, и тем более не террористическое государство.

Россия, по мнению Подоляка, начинает разваливаться изнутри, политические группировки уже борются за места в будущей власти. Убийство Дугиной будут использовать для увеличения идеологического информационного давления на россиян.

"Типа "давайте пойдем все же, действительно, массово резать украинцев". И второе, для того, чтобы начиналось определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным", – заключил Подоляк.

Напомним, что автомобиль Toyota Land Cruiser дочери Дугина, 29-летней журналистки и политолога Дарьи Дугиной, взорвался в Подмосковье вечером 20 августа. Дугина погибла на месте.

Российские пропагандисты после случившегося призвали ударить по "центрам принятия решений" в Украине.

"Философ Путина" оказался в больнице после гибели его дочери. Взрыв оторвал крышу машины, женщину вместе с ней выбросило на дорогу.