"У попа была собака": Гіркін з іронією відгукнувся про головні цілі РФ у війні проти України

Ексглава бойовиків "ДНР" прокоментував заяву Пєскова, який сказав, що головна мета РФ — виконати завдання президента Путіна. Стрєлков зазначив, що ці завдання ніхто нормально і не сформулював.

Related video

Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін із насмішкою висловився щодо цілей так званої "спецоперації" РФ в Україні. У своєму Telegram він опублікував іронічний допис, в якому написав, що досі в Кремлі не можуть виразно й чітко сформулювати завдання успішного виконання "СВО".

У повідомленні Стрєлков процитував прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що зараз головна мета Росії полягає у виконанні завдань Володимира Путіна.

"Головна мета Росії зараз — проведення СВО і виконання завдань, поставлених президентом Володимиром Путіним", — сказав Пєсков.

Коментуючи заяву спікера Кремля, Стрєлков навів слова з докучної казки — "У попа была собака, он ее любил", у контексті того, що цілі війни в Україні ніким так і не були чітко сформульовані. При цьому головне завдання Росії — їх виконувати.

"Які завдання поставив президент? Що є умовою успішного виконання СВО? — Ніхто чітко відповісти не може. Але завдання — головні. "Йди туди — не знаю куди, дістань те — не знаю що", — написав Стрєлков.

Також колишній ватажок бойовиків згадав ще одного казкового персонажа з радянського мультфільму — "Їжачка в тумані", натякаючи на те, що виконанням завдань стане фактична ситуація на фронті.

"До чого виведе нелегка — те й буде оголошено успішним виконанням…" — підсумував Стрєлков.

За кілька днів до цієї публікації колишній ватажок бойовиків "ДНР" у більш різкій формі висловився про військові цілі керівництва РФ в Україні. Він прокоментував заяву того ж Пєскова, який відреагував на слова радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про удари по Москві та Єкатеринбурзі.

"Якщо ціль спочатку полягала в тому, щоб максимально затягнути, а потім ганебно (і з найбільшою шкодою) програти війну — то придумати кращу стратегію, ніж зараз — було б важко найталановитішим стратегам", — написав Стрєлков.

Нагадаємо, між керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Ігорем Гіркіним виник конфлікт, за підсумками якого бізнесмен запропонував ексголові проросійських бойовиків "ДНР" приїхати на окупований Донбас та очолити один зі штурмових підрозділів ПВК "Вагнер".

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, протистояння таких фігур як Пригожин і Стрєлков відкриває "вікно можливостей" для подальших конфліктів за політичний вплив в РФ. У своєму звіті від 26 січня експерти зазначили, що і Пригожин, і Стрєлков є одним із головних критиків ведення Володимиром Путіним війни в Україні.