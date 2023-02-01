"У попа была собака": Гиркин с иронией отозвался о главных целях РФ в войне против Украины

Экс-главарь боевиков "ДНР" прокомментировал заявление Пескова, который сказал, что главная цель РФ — выполнить задачу президента Путина. Стрелков отметил, что эти задачи никто толком и не сформулировал.

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Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин съязвил по поводу целей так называемой "спецоперации" РФ в Украине. В своем Telegram он опубликовал ироничный пост, в котором написал, что до сих пор в Кремле не могут внятно и четко сформулировать задачи успешного выполнения "СВО".

В сообщении Стрелков процитировал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что в настоящий момент главная цель России заключается в выполнении задач Владимира Путина.

"Главная цель России в настоящий момент — проведение СВО и выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным", — сказал Песков.

Комментируя заявление спикера Кремля, Стрелков привел слова из докучной сказки — "У попа была собака, он ее любил", в контексте того, что цели войны в Украине никем так и не были четко сформулированы. При этом главная задача России — их выполнять.

"Какие задачи поставил президент? Что является условием успешного выполнения СВО? — Никто четко ответить не может. Но задачи — главные. "Иди туда — не знаю куда, достань то — не знаю что", — написал Стрелков.

Также бывший главарь боевиков вспомнил еще одного сказочного персонажа из советского мультфильма — "Ежика в тумане", намекая на то, что выполнением задач станет фактическая ситуация на фронте.

"К чему выведет нелегкая — то и будет объявлено успешным выполнением…", — подытожил Стрелков.

За несколько дней до этой публикации бывший главарь боевиков "ДНР" в более резкой форме высказался о военных целях руководства РФ в Украине. Он прокомментировал заявление того же Пескова, который отреагировал на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка об ударах по Москве и Екатеринбургу.

"Если цель изначально заключалась в том, чтобы максимально затянуть, а потом позорно (и с наибольшим ущербом) проиграть войну — то придумать лучшую стратегию, чем сейчас — было бы трудно самым талантливым стратегам", — написал Стрелков.

Напомним, между руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным возник конфликт, по итогам которого бизнесмен предложил экс-главарю пророссийских боевиков "ДНР" приехать на оккупированный Донбасс и возглавить одного из штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер".

По мнению аналитиков из Института изучения войны, противостояние таких фигур как Пригожин и Стрелков открывает "окно возможностей" для последующих конфликтов за политическое влияние в РФ. В своем отчете от 26 января эксперты отметили, что и Пригожин, и Стрелков являются одними из главных критиков ведения Владимиром Путиным войны в Украине.