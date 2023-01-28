Пригожин обізвав Гіркіна боягузом через відмову воювати в складі "ПВК Вагнер"

"Кухар Путіна" розповів, яким шляхом ексглава "ДНР" може потрапити до його групи, де йому поставлять низку питань про "здачу" Слов'янська, взяття грошей у Ахметова і як він кинув "пацанів". На це Гіркін заявив, що після таких слів він не може воювати в складі найманців.

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Власник "ПВК Вагнера" Євгеній Пригожин звинуватив ексглаву "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна в боязні воювати в його лавах. Про це повідомляє телеграм-канал найманця.

У голосовому повідомленні на 2 хвилини Пригожин розповів, що означає пропозиція очолити одну зі штурмових груп у складі його угруповання. За його словами, терористу Гіркіну передали номер "вагнерівця", після якого мало вирішитися питання з його участю у війні.

Євгеній Пригожин стверджує, що після розмови з представником "ПВК Вагнера" його запросять до Луганська. Після цього на Гіркіна чекає "стандартна процедура" — рада командирів. Через неї проходять усі, хто хоче зайняти будь-яку командну ланку.

"На раді командирів, озлоблених на нього кілька десятків чоловік скажуть йому: "У**бок, ти навіщо сюди приїхав, тварюко *буча? Навіщо ти, с*чонку, здав Слов'янськ? Розкажи, як ти, тварюко, брав гроші в Ахметова, щоб втекти з нього. Розкажи, як ти кинув пацанів?" І всі інші питання. Найімовірніше, після цього життя Стрєлкова не закінчиться, але питання поставлять", — запевняє власник групи найманців.

Він також додав, що якщо ця процедура завершиться і так звана рада командирів схвалить його призначення, то на Гіркіна чекатиме тренувальний табір, де знову буде така сама процедура. Через 1-2 місяці ексглаву "ДНР" кинуть "у саме пекло", де Стрєлков-Гіркін має показати надійність. Якщо минеться, то Пригожин обіцяє потиснути руку, а якщо ні, то "по*цить йому на обличчя".

На заяву "кухаря Путіна" Ігор Гіркін одразу ж відреагував. Він заявив, що він поговорив із якимось Андрієм Трошевим щодо організації зустрічі щодо участі в бойових діях на стороні "ПВК Вагнера".

"Останній публічний виступ пана Пригожина, в якому прозвучав потік найвідвертішої брехні на мою адресу — повністю виключає можливість моєї участі в цій ПВК. Я не зможу служити під керівництвом людини, яка відкрито звинуватила мене в зраді Росії", — заявив Гіркін.

Нагадаємо, 26 січня Євген Пригожин запросив Стрєлкова-Гіркіна на керівну посаду до "ПВК Вагнера".

27 січня в ISW заявили, що публічний конфлікт Пригожина та Гіркіна може зіграти на руку Путіну, оскільки це відкриває вікно можливостей для подальших конфліктів за політичний вплив у РФ.