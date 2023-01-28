Пригожин обозвал Гиркина боягузом из-за отказа воевать в составе "ЧВК Вагнер"

"Повар Путина" рассказал, каким путем экс-главарь "ДНР" может попасть в его группу, где ему поставят ряд вопросов о "сдаче" Славянска, взятии денег у Ахметова, и как он бросил "пацанов". На это Гиркин заявил, что после таких слов он не может воевать в составе наемников.

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Владелец "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин обвинил экс-главаря "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина в боягузстве воевать в его рядах. Об этом сообщает телеграм-канал наемника.

В голосовом сообщении на 2 минуты Пригожин рассказал, что означает предложение возглавить одну из штурмовых групп в составе его группировки. По его словам, террористу Гиркину передали номер "вагнеровца", после которого должен был решиться вопрос с его участием в войне.

Евгений Пригожин утверждает, что после разговора с представителем "ЧВК Вагнера" его пригласят в Луганск. После этого Гиркина ждет "стандартная процедура" — совет командиров. Через него проходят все, кто хочет занять любое командное звено.

"На совете командиров, озлобленных на него несколько десятков человек скажут ему: "У*бок, ты зачем сюда приехал, тварь *бучая? Зачем ты, с*ченок, сдал Славянск? Расскажи, как ты, тварь, брал деньги у Ахметова, что убежать из него. Расскажи, как ты бросил пацанов?" И все остальные вопросы. Вероятнее всего, после этого жизнь Стрелкова не закончится, но вопросы зададут", — уверяет владелец группы наемников.

Он также добавил, что если эта процедура завершится и так называемый совет командиров одобрит его назначение, то Гиркина будет ждать тренировочный лагерь, где снова будет такая же процедура. Через 1-2 месяца экс-главаря "ДНР" бросят "в самое пекло", где Стрелков-Гиркин должен показать надежность. Если пройдет, то Пригожин обещает пожать руку, а если нет, то "п*ссыт ему на лицо".

На заявление "повара Путина" Игорь Гиркин сразу же отреагировал. Он заявил, что он поговорил с неким Андреем Трошевым на предмет организации встречи по участию в боевых действиях на стороне "ЧВК Вагнера".

"Последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России", — заявил Гиркин.

Напомним, 26 января Евгений Пригожин пригласил Стрелкова-Гиркина на руководящую должность в "ЧВК Вагнера".

27 января в ISW заявили, что публичный конфликт Пригожина и Гиркина может сыграть на руку Путину, так как это открывает окно возможностей для последующих конфликтов за политическое влияние в РФ.