Пригожин хоче привезти Гіркіна на Донбас із мішком на голові,— правозахисники

За даними правозахисного проєкту "Gulagu.net", Пригожин прагне показати свій вплив та "відірватися на комусь".

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Конфлікт між засновником "ПВК Вагнера" Євгеном Пригожиним та ватажком донбаських бойовиків Ігорем Гіркіним вийшов на новий виток. Найманці погрожують одягнути Гіркіну мішок на голову, привезти на Донбас і зняти відео, на якому він назве себе добровольцем "Вагнера". Про це повідомляє Telegram-канал правозахисного проєкту Gulagu.net.

За наявними даними, служба безпеки "ПВК" має досьє на низку осіб, зокрема журналістів і військових аналітиків, які критикують їхню діяльність.

За даними правозахисників, Пригожин хоче, щоб із цими людьми записали відео, на яких вони підписують відповідні документи та вступають до лав "ПВК".

Повідомляється, що співробітники служби безпеки Пригожина можуть досягти бажаного, навіть не застосовуючи насильства, лише психологічним тиском.

"Вони навіть бити не будуть, там психологічно вміють пресувати", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Пригожин прагне показати, що все ще зберігає вплив і "відірватися на комусь". Нині він узгоджує це питання із кремлівським керівництвом. І якщо Гіркін запише відео, на якому заявить, що згоден стати добровольцем "ПВК", це означатиме, що Пригожин зміг "договоритися на горі".

Нагадаємо, що публічний конфлікт Пригожина та Гіркіна може бути вигідним Путіну. На думку аналітиків з ISW, російський бізнесмен намагався поставити під сумнів авторитет відставного полковника ФСБ, запропонувавши очолити штурмовий підрозділ ПВК "Вагнер" на окупованому Донбасі, про це повідомляється в зведенні ISW за 26 січня.

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