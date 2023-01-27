Пригожин хочет привезти Гиркина на Донбасс с мешком на голове,— правозащитники

По данным правозащитного проекта "Gulagu.net", Пригожин стремится показать свое влияние и "оторваться на ком-то".

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Конфликт между основателем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным и главарем донбасских боевиков Игорем Гиркиным вышел на новый виток. Наемники угрожают надеть Гиркину мешок на голову, привезти на Донбасс и снять видео, на котором он назовет себя добровольцем "Вагнера". Об этом сообщает Telegram-канал правозащитного проекта "Gulagu.net".

По имеющимся данным, у службы безопасности "ЧВК" имеется досье на ряд личностей, в том числе журналистов и военных аналитиков, которые критикуют их деятельность.

По данным правозащитников, Пригожин хочет, чтобы с этими людьми записали видео, на которых они подписывают соответствующие документы и вступают в ряды "ЧВК".

Сообщается, что сотрудники службы безопасности Пригожина могут добиться желаемого, даже не применяя насилия, за счет только психологического давления.

"Они даже бить не будут, там психологически умеют прессовать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пригожин стремится показать, что все еще сохраняет влияние, и "оторваться на ком-то". Сейчас он согласовывает этот вопрос с кремлевским руководством. И если Гиркин запишет видео, на котором заявит, что согласен стать добровольцем "ЧВК", это будет означать, что Пригожин смог "договориться на верху".

Напомним, что публичный конфликт Пригожина и Гиркина может быть выгоден Путину. По мнению аналитиков из ISW, российский бизнесмен пытался подвергнуть сомнению авторитет отставного полковника ФСБ, предложив возглавить штурмовое подразделения ЧВК "Вагнер" на оккупированном Донбассе, об этом сообщается в сводке ISW за 26 января.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению спикера Воздушных сил Юрия Игната, ПВО ставят на крышах в Москве, чтобы защититься от дронов. Но представитель ВСУ считает такой подход сомнительным и малоэффективным.