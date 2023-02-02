В Кремле намерены дискредитировать Гиркина после его ссоры с Пригожиным, – ISW

По мнению аналитиков, российская власть стремится лишить Гиркина влияния среди российских ультранационалистов.

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В правительстве Российской Федерации могут использовать конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и бывшим главарем боевиков так называемой "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным для дискредитации последнего в глазах его аудитории. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 1 февраля.

"Критика Пригожиным Гиркина, скорее всего, пойдет на пользу Кремлю, который воспользуется этой возможностью, чтобы дискредитировать страстного критика российского президента Владимира Путина", — говорится в отчете.

Аналитики указывают на то, что на Стрелкова-Гиркина продолжаются информационные атаки на российском телевидении со стороны пропагандиста Владимира Соловьева, в частности его обвиняют в трусости.

Кроме того экс-глава донецких боевиков подвергается попыткам дискредитации со стороны Евгения Пригожина и некоторых российских военкоров. По мнению экспертов, эти действия направлены на то, чтобы лишить Стрелкова-Гиркина влияния в среде российских ультранационаистов.

В чем суть конфликта Гиркина с Пригожиным

В четверг, 26 января, Евгений Пригожин обратился к Игорю Стрелкову-Гиркину с призывом приехать на территорию временно оккупированной Луганской области и вступить в ряды ЧВК "Вагнер".

"Предлагаю ему прибыть на территорию "ЛНР" для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности", — написал Пригожин в соцсетях.

Стрелков-Гиркин заявил, что готов обсудить предложение основателя ЧВК "Вагнер" только при посредничестве "официальных представителей" организации. При этом бывший лидер террористов отказался ехать на территорию т.н. "ЛНР"

Позже, 28 января, Евгений Пригожин сообщил, что Гиркину передали номер "вагнеровца" для переговоров касательно его вступления в ЧВК "Вагнера".

"На совете командиров озлобленных на него несколько десятков человек скажут ему: "У*бок, ты зачем сюда приехал, тварь *бучая? Зачем ты, с*ченок, сдал Славянск? Расскажи, как ты, тварь, брал деньги у Ахметова, чтобы убежать из него. Расскажи, как ты бросил пацанов?" И все остальные вопросы. Вероятнее всего, после этого жизнь Стрелкова не закончится, но вопросы зададут", — добавил Пригожин.

По словам Стрелкова-Гиркина, упомянутое высказывание основателя ЧВК "Вагнер" исключает возможность его вступления в группировку. Он отметил, что не намерен воевать под руководством человека, обвинившего его в предательстве РФ.

В отчете ISW от 26 января аналитики предположили, что Евгений Пригожин мог намеренно предложить Стрелкову-Гиркину возглавить штурмовое подразделения ЧВК "Вагнер", чтобы затем подорвать его авторитет среди сторонников войны.

Фокус также писал о том, что 27 января авторы российского правозащитного канала Gulagu.net сообщили, что "вагнеровцы" угрожают надеть Гиркину мешок на голову, привезти на Донбасс и снять видео, на котором он назовет себя добровольцем ЧВК "Вагнер".

Еще мы писали о том, что 1 февраля Игорь Стрелков-Гиркин в очередной раз раскритиковал российское правительство, отметив что в Кремле не могут внятно сформулировать критерии успешного выполнения так называемой "СВО".