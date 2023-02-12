В Україні можуть створити завод із виробництва британської зброї, — The Telegraph

Представники оборонної промисловості Великої Британії обговорюють такі плани з українськими колегами.

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Британську зброю та військову техніку можуть виробляти в Україні. Представники оборонної промисловості Великобританії обговорюють ці плани зі своїми колегами, і подібна угода, ймовірно, розглядатиметься як значне зміцнення відносин Великобританії з нашою країною, пише The Telegraph.

Керівники британських компаній, які виготовляють зброю та військову техніку, вже відвідували Київ із метою обговорити створення спільних підприємств на території України, на яких виробляється озброєння й техніка за ліцензією.

За словами одного з представників британського оборонпрому, зараз подібні переговори з Києвом ведуть і компанії з інших європейських країн, зокрема Франції та Німеччини. Але Великобританія хоче випередити їх у цьому плані.

Британське видання пише, що будь-яке спільне підприємство з виробництва зброї може бути створене лише після схвалення прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Враховуючи те, що Росія неодноразово загрожувала Заходу заходами у відповідь за постачання зброї Україні, реалізація цього проєкту може призвести до загострення ситуації, пише The Telegraph.

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Видання звернулося за коментарем до Міністерства оборони Великобританії, але там відмовилися щось пояснювати, заявивши, що цим займаються промислові компанії.

Опитані виданням експерти вважають, що подібна угода між Великою Британією та Україною може значно посилити співпрацю між двома країнами до такого рівня, якого ще ніколи не було. Рішення про виробництво британської зброї в Україні може наблизити Київ до вступу в НАТО, вважають експерти.

Як пише видання, попри те, що Київ подав заявку на вступ у НАТО, навряд чи її буде схвалено, поки йде війна з Росією. Адже в такому разі Альянсу доведеться захищати Україну від російської агресії.

За словами експертів, Україна вже має досвід виробництва деяких видів зброї США й Ізраїлю за ліцензією. Експерти припускають, що Україна хоче виробляти за ліцензією на своїй території західну артилерію, транспортні засоби й іншу зброю.

Водночас військові експерти зазначають, що такі підприємства з виробництва озброєння західного зразка відразу ж стануть ціллю для завдання ударів ЗС РФ. Як пише видання, створення спільних військових підприємств допоможе покінчити із залежністю Києва від постачання зброї із Заходу.

Як уже писав Фокус, згідно з новим звітом аналітиків з Інституту вивчення війни, ЗС РФ втратили ініціативу під Вугледаром через швидке перекидання туди резервів ЗСУ. Водночас російські військові блогери розкритикували командування російської армії за повторення помилок під Вугледаром.

Також Фокус писав про те, що в ЗСУ розповіли про тактику російської армії під Бахмутом. Російським окупантам не вдається використати важку техніку, оскільки ЗСУ її відстежують і активно знищують.