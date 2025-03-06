"Потрясен" политикой: Китай раскритиковал отношение США к Украине, ЕС и переговорам
Европе и Украине нужно обратить внимание на манеру переговоров Китая, который никогда не действует так, как США, заявил высокопоставленный китайский дипломат.
Китайский представитель в Европейском Союзе Лу Шайе удивлен политикой президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении Украины, ЕС и переговоров о завершении войны с Российской Федерацией. Китайская Народная Республика действует совсем иначе. Заявление представителя КНР опубликовало медиа South China Morning Post.
Заявление Лу Шайе прозвучало на панельной дискуссии с другими высокопоставленными дипломатами. Он заявил, что действия США являются "наглыми и властными", а также "ужасными". По его словам, он "поражен" тем, как Трамп относится к ЕС и Украине, отстранив их от переговоров с РФ. Представитель КНР подчеркнул, что такого поведения никогда не демонстрировал Китай, и предложил европейским правительствам обратить внимание на эту разницу.
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"[Сравнив] это, они увидят, что дипломатический подход Китая подчеркивает мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество", — сказал Лу Шайе.
Дипломат также высказался об отношении Китая к попыткам США завершить российско-украинскую войну. КНР указывает, что это хорошие намерения, но к процессу следует привлекать все заинтересованные стороны — Украину и ЕС в том числе.
"Различные предложенные решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться нескольким избранными", — привело медиа слова представителя КНР.
Ранее Фокус писал о Лу Шайе. Дипломат отличился в апреле 2023 года, когда заявил, что страны, которые ранее входили в СССР, имеют "ненастоящую независимость".
На портале государственного медиа КНР Синьхуэ не отыскалось последних реакций на действия США в Европе. При этом журналисты писали о несправедливости Трампа, который обвиняет Китай в распространении фентанила среди американцев. Также Белый дом упрекают в поднятии пошлин и напоминают, что выступают за взаимовыгодное экономическое сотрудничество.
Мирные переговоры — детали
Отметим, в феврале 2025 года состоялась первая встреча делегаций США и РФ после начала российско-украинской войны. При этом Белый дом уверял, что речь не идет о мирных переговорах, поэтому на встрече нет представителей Украины и ЕС. В начале марта, после не заключения соглашения о полезных ископаемых, Вашингтон начал требовать от Киева перемирия с россиянами. Чтобы "убедить" украинцев, США прекратили отправку грузов с оружием и предоставление разведывательных данных.
Напоминаем, заявление китайского чиновника прозвучало через день после заявления министра обороны США Пита Гегсета о возможности войны с КНР.
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