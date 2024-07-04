Готова з 2022 року: Путін висловився про базу для мирних перемовин з Україною (відео)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий повернутись до пунктів угоди, сформульованих у Стамбулі два роки тому. З іншого боку, він не бачить легітимного представника України, з яким був би готовий про щось перемовлятись.

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Росія готова завершити війну в Україні й ніколи не відмовлялась від мирних перемовин. Підґрунтям до перемовин у 2024 році можуть стати стамбульські напрацювання 2022 року. Про умови перемовин та ставлення до української влади президент РФ Володимир Путін заявив 4 липня під час засідання Шанхайської організації співробітництва (ШОС), розповіли у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости".

Заява Путіна пролунала в Астані, де російський президент зустрівся з лідерами дев'яти інших держав, членів ШОС (Казахстану, Китаю, Індії, Ірану, Пакистану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану і Білорусі). Очільник Кремля нагадав, що весною 2022 року у Стамбулі сформулювали певні пункти угоди між РФ та Україною. На його думку, ці пункти були парафовані українською владою. Тому він вважає, що домовленості дворічної давнини можуть стати основою для продовження переговорів про мир.

"З огляду на все, цілком влаштовували Україну ці домовленості. Стамбульські домовленості залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів", — сказав він.

Президент РФ також повідомив, що мир був начебто зірваний за "прямим указом Лондона та, поза жодними сумнівами, Вашингтона". Під час свого виступу він не називав війну війною, а називав "українською кризою" та "конфліктом".

"Росія, як відомо, ніколи не відмовлялася. І зараз готові до продовження мирних переговорів", — пояснив Путін.

Після завершення зустрічі ШОС в Астані Путін ще раз згадав про війну в Україні на підсумковій пресконференції. По-перше, він наголосив, що не бачить, з ким говорити про мир, оскільки українська влада, на його думку, нелегітимна. По-друге, росіянин поцікавився, хто може стати посередником для перемовин щодо "українського конфлікту".

"Головне питання — повноваження посередників", — заявив росіянин.

Зазначимо, у середині червня 2024 року видання New York Times опублікувало повний текст попередніх домовленостей у Стамбулі. У документі перелічувались вимоги РФ щодо російської мови, українських героїв, обмеження Збройних сил та відкладання питання щодо окупації Криму. Через деякі з цих вимог представники України припинили перемовини. Зокрема, Кремль наполягав, що має стати гарантом безпеки разом з іншими державами — США, Великою Британією, Францією тощо. Крім того, українці мали негайно відвести війська з лінії бойового зіткнення, тоді як росіяни цього не планували робити, а обіцяли подумати на цю тему.

Тоді ж з'явилась чергова заява Путіна щодо завершення війни. Напередодні Глобального саміту миру він повідомив, що припинить війну "хоч завтра", якщо Україна відмовиться від чотирьох областей та Криму.

Нагадуємо, 4 липня у ЗМІ опублікували слова соратників Зеленського, який міркує над характером української перемоги та можливою участю у виборах.