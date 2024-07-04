Залежить від перемоги: соратник Зеленського розповів про плани на другий термін, — ЗМІ

Абсолютна перемога України можлива лише за появи глобального "чорного лебедя", навели журналісти слова людини з оточення Володимира Зеленського. Від характеру перемоги залежить його балотування та політична діяльність.

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Президент України Володимир Зеленський міркує над можливістю другого терміну та участі у перших післявоєнних виборах. Чи погодиться він на переобрання залежить від того, що думатимуть люди про перемогу. Про деталі майбутніх планів Зеленського розповіли на порталі "РБК-Україна".

Журналісти порталу поспілкувались з кількома анонімними співрозмовниками з оточення президента. Неназвані особи відповіли на питання, чи братиме участь Зеленський у виборах президента, які відбудуться після завершення війни. Найперше, вони прогнозують, що мир може настати за підсумками перемовин вже у 2025 році і навесні можливий виборчий процес. Рішення нинішнього очільника держави залежить від ставлення народу до перемоги.

Джерела пояснили, що можливі два варіанти.

Перший варіант — якщо громадяни будуть незадоволені і вважатимуть, що "ми програли". У такому разі Зеленський набиратиме 5-10% — він не бажає долучатись до виборів, якщо не має "базового рейтингу" для перемоги.

"Він точно не буде, як Порошенко чи тим більше Ющенко, — йти на вибори, щоб набрати 5-10% голосів", — навели журналісти слова одного зі співрозмовників.

Другий варіант — якщо громадяни позитивно ставитимуться до того, яким способом завершиться війна, тоді нинішній президент спробує піти на другий термін. Такий розвиток подій можливий у разі, якщо думатимуть, що "ще нормально з війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально вирулили".

Водночас джерела розповіли про мрію Зеленського повністю піти з політики, але це могло б статись лише після "абсолютної перемоги". На думку очільника України, "абсолютна перемога" прийде внаслідок якоїсь надзвичайної події — "чорного лебедя глобального масштабу". Однак сподівання на такого "лебедя" невеликі, ідеться у статті "РБК-Україна".

"Це дуже хиткі фундаменти для будь-яких політичних розрахунків", — переповіли журналісти слова людини в оточенні президента.

Зазначимо, згідно з Конституцією України термін президента Зеленського сплив 22 травня і ця тема педалювалась у Кремлі: росЗМІ "розганяли" заяви, що український очільник "нелегітимний". Водночас згідно з основним законом, нові президентські вибори заборонено проводити в умовах воєнного стану, пояснювали політологи.

Дружина Зеленського восени 2023 року відповіла на питання журналістів, чи її чоловік балотуватиметься вдруге. Жінка заявила, що, ухвалюючи рішення, він буде діяти відповідно до бажання українського народу. Якщо українці захочуть його переобрання, він піде на другий термін, сказала Перша Леді.

Нагадуємо, у квітні президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, яка позиція президента РФ Володимира Путіна щодо перемовин, Зеленського та продовження його повноважень. Тим часом Путін виступив за добу до Глобального мирного саміту і розповів про своє бачення "перемоги".