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Политика Российско-украинская война

Зависит от победы: соратник Зеленского рассказал о планах на второй срок, — СМИ

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Фото: УНИАН | Владимир Зеленский взвешивает различные варианты переизбрания (иллюстративное фото)

Абсолютная победа Украины возможна лишь при появлении глобального "черного лебедя", привели журналисты слова человека из окружения Владимира Зеленского. От характера победы зависит его баллотирование и политическая деятельность.

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Президент Украины Владимир Зеленский размышляет над возможностью второго срока и участия в первых послевоенных выборах. Согласится ли он на переизбрание зависит от того, что будут думать люди о победе. О деталях будущих планов Зеленского рассказали на портале "РБК-Украина".

Журналисты портала пообщались с несколькими анонимными собеседниками из окружения президента. Неназванные лица ответили на вопрос, будет ли участвовать Зеленский в выборах президента, которые состоятся после завершения войны. Прежде всего, они прогнозируют, что мир может наступить по итогам переговоров уже в 2025 году и весной возможен избирательный процесс. Решение нынешнего главы государства зависит от отношения народа к победе.

Источники объяснили, что возможны два варианта.

Первый вариант — если граждане будут недовольны и будут считать, что "мы проиграли". В таком случае Зеленский будет набирать 5-10% — он не желает участвовать в выборах, если не имеет "базового рейтинга" для победы.

"Он точно не будет, как Порошенко или тем более Ющенко, — идти на выборы, чтобы набрать 5-10% голосов", — привели журналисты слова одного из собеседников.

Второй вариант — если граждане будут положительно относиться к тому, каким способом завершится война. Тогда нынешний президент попытается пойти на второй срок. Такое развитие событий возможно в случае, если будут думать, что "еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили".

В то же время источники рассказали о мечте Зеленского полностью уйти из политики, но это могло бы произойти только после "абсолютной победы". По мнению главы Украины, "абсолютная победа" придет в результате какого-то чрезвычайного события — "черного лебедя глобального масштаба". Однако надежды на такого "лебедя" невелики, говорится в статье "РБК-Украина".

"Это очень шаткие фундаменты для любых политических расчетов", — пересказали журналисты слова человека в окружении президента.

Отметим, согласно Конституции Украины срок президента Зеленского истек 22 мая и эта тема педалировалась в Кремле: росСМИ "разгоняли" заявления, что украинский глава "нелегитимен". При этом согласно основному закону, новые президентские выборы запрещено проводить в условиях военного положения, объясняли политологи.

Жена Зеленского осенью 2023 года ответила на вопрос журналистов, будет ли ее муж баллотироваться во второй раз. Женщина заявила, что, принимая решение, он будет действовать в соответствии с желанием украинского народа. Если украинцы захотят его переизбрания, он пойдет на второй срок, сказала Первая Леди.

Напоминаем, в апреле президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, какова позиция президент РФ Владимира Путина относительно переговоров, Зеленского и продления его полномочий. Между тем Путин выступил за сутки до Глобального мирного саммита и рассказал о своем видении "победы".