Абсолютная победа Украины возможна лишь при появлении глобального "черного лебедя", привели журналисты слова человека из окружения Владимира Зеленского. От характера победы зависит его баллотирование и политическая деятельность.

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Президент Украины Владимир Зеленский размышляет над возможностью второго срока и участия в первых послевоенных выборах. Согласится ли он на переизбрание зависит от того, что будут думать люди о победе. О деталях будущих планов Зеленского рассказали на портале "РБК-Украина".

Журналисты портала пообщались с несколькими анонимными собеседниками из окружения президента. Неназванные лица ответили на вопрос, будет ли участвовать Зеленский в выборах президента, которые состоятся после завершения войны. Прежде всего, они прогнозируют, что мир может наступить по итогам переговоров уже в 2025 году и весной возможен избирательный процесс. Решение нынешнего главы государства зависит от отношения народа к победе.

Источники объяснили, что возможны два варианта.

Первый вариант — если граждане будут недовольны и будут считать, что "мы проиграли". В таком случае Зеленский будет набирать 5-10% — он не желает участвовать в выборах, если не имеет "базового рейтинга" для победы.

"Он точно не будет, как Порошенко или тем более Ющенко, — идти на выборы, чтобы набрать 5-10% голосов", — привели журналисты слова одного из собеседников.

Второй вариант — если граждане будут положительно относиться к тому, каким способом завершится война. Тогда нынешний президент попытается пойти на второй срок. Такое развитие событий возможно в случае, если будут думать, что "еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили".

В то же время источники рассказали о мечте Зеленского полностью уйти из политики, но это могло бы произойти только после "абсолютной победы". По мнению главы Украины, "абсолютная победа" придет в результате какого-то чрезвычайного события — "черного лебедя глобального масштаба". Однако надежды на такого "лебедя" невелики, говорится в статье "РБК-Украина".

"Это очень шаткие фундаменты для любых политических расчетов", — пересказали журналисты слова человека в окружении президента.

Отметим, согласно Конституции Украины срок президента Зеленского истек 22 мая и эта тема педалировалась в Кремле: росСМИ "разгоняли" заявления, что украинский глава "нелегитимен". При этом согласно основному закону, новые президентские выборы запрещено проводить в условиях военного положения, объясняли политологи.

Жена Зеленского осенью 2023 года ответила на вопрос журналистов, будет ли ее муж баллотироваться во второй раз. Женщина заявила, что, принимая решение, он будет действовать в соответствии с желанием украинского народа. Если украинцы захотят его переизбрания, он пойдет на второй срок, сказала Первая Леди.

Напоминаем, в апреле президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, какова позиция президент РФ Владимира Путина относительно переговоров, Зеленского и продления его полномочий. Между тем Путин выступил за сутки до Глобального мирного саммита и рассказал о своем видении "победы".