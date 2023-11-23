Успехи ВСУ и "единый марафон": как сформировалось представление украинцев о победе

Согласно соцопросам, большинство украинцев верят, что победа в войне — это выход на границы 1991 года. При этом власти формулируют победу шире. А эксперты говорят, что с победой необязательно наступит завершение войны. Фокус разбирался, какой должна быть победа в представлении украинцев и что на это влияет.

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"В Украине нет запроса на победу", — такое мнение озвучил ветеран АТО Мартин Брест в программе "Кто с Мирошниченко?".

По его словам, украинцы не понимают, какой будет победа, а потому даже те, кто хорошо разбирается в военных вопросах не может четко сказать, на каком этапе боевых действий мы находимся.

"Что это будет? Мы выйдем на какие-то границы? Или мы подорвем Кремль? Если я не знаю результата, я не могут просчитать этапы его достижения, на каком этапе войны мы находимся", — добавил Брест.

Как показывают результаты соцопросов, более 80% украинцев считают победой освобождение всех оккупированных территорий Украины. Такой месседж озвучивают и представители власти.

Так, выступая в сентябре 2023 года на Совете Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский назвал два основных пункта, которые входят в мирный план по прекращению войны в Украине:

полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года;

полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Собственно, только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат честное, надежное и полное прекращение боевых действий", — добавил президент.

При этом военно-политическое руководство страны периодически озвучивает дополнительные критерии, формулируя ответ на вопрос — что такое победа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, например, считает, что победа — это не только освобождение всех территорий, но и ядерное разоружение РФ. А также прекращение существования России в ее нынешних пределах.

"Настоящая Победа Украины — это распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики", — отмечал Данилов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что победа — это также создание сильной армии, которая не даст РФ возможности повторить случившееся.

"Украина должна сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось", – отмечал Залужный.

Большинство не согласны на компромиссы

В разные периоды полномасштабного вторжения РФ социологи спрашивали украинцев — что для них победа в войне. По словам генерального директора КМИС Владимира Паниотто, более 80% респондентов, отвечая на этот вопрос, говорят — освобождение всех оккупированных территорий.

"Мы провели семь исследований, спрашивали — "согласны ли украинцы на территориальные уступки для скорейшего достижения мира и сохранения независимости". В шести исследованиях с мая 2022 по май 2023 года только 10% соглашались, остальные были против", — говорит Фокусу Паниотто.

По словам социолога, мнение респондентов могло меняться в зависимости от дополнительных вопросов. Например, если украинцев спрашивали — «согласны ли они на компромиссы, если в случае продолжающейся войны увеличится угроза их собственной жизни и жизни их близких» — количество тех, кто не согласен, снижалось.

"Если ситуация с безопасностью становится хуже, в прифронтовых регионах количества людей, которые согласны на компромиссы, увеличивается. При этом компромиссы в исследованиях предлагаются разные. Когда мы спрашиваем — "согласны ли украинцы, чтобы Крым остался в составе РФ" — категорически "нет". Но если, например, респондентам предлагают вариант заморозки войны на несколько лет, на протяжении которых оккупированные территории будут находиться под протекторатом ООН — то есть, не будут принадлежать ни России, ни Украине — больше людей соглашаются", — добавляет Паниотто.

Эксперт считает, что понимание "победы" сформировалось под влиянием двух факторов — успехов ВСУ на фронте и информационной политики, транслируемой через СМИ. После начала полномасштабной войны в Украине усилился процесс, который социологи называют "группировка вокруг флага". В тот период уровень доверия к президенту и ВСУ сильно возрос. Реальные успехи на фронте — освобождение Херсона, Харьковской области — повлияли на формирование представления людей о том, какой может быть победа, а единый марафон — укрепил эти представления.

Сейчас, по словам социолога, украинцы испытывают определенное разочарование в результатах контрнаступление, что также, вероятно, влияет на понимание победы.

"Последнее исследование о том, согласны ли украинцы на компромиссы, мы провели в октябре 2023 года: 14% ответили положительно. Мы не спрашивали, испытывают ли украинцы разочарование, но предполагаем, что количество согласных на территориальные уступки увеличилось на 4% по этой причине. Все наши исследования мы проводили до статьи [Главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного, где он говорил, что все пошло не совсем так, как планировало руководство страны. Думаю, эта статья тоже повлияла на украинцев", — отмечает эксперт.

Победа не означает конец войны

Понятие "победа" и "конец войны" могут сильно отличаться, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, гарантировать, что с выходом на границы 1991 года война завершится, довольно трудно.

"Потому что если Россия не понесет окончательного разгрома на поле боя, если они отступят, все может продолжиться в израильском варианте. Военно-политическое руководство страны обязано четко сформулировать цель нашей победы и что для нас победа. Потому что для обычных украинцев победа это освобождение территорий и возобновление суверенитета Украины. А дальше будем смотреть по обстоятельствам", — говорит Фокусу Жданов.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан также отмечал в беседе с Фокусом, что в Украине по-прежнему нет четкого обозначения, чем должна завершиться война — перемирием или капитуляцией врага. Лучшим сценарием была бы капитуляция Москвы. В таком случае контроль над ядерным оружием перешел бы к международному сообществу.

"Что имеют в виду те, кто рассуждают о завершении войны? Деоккупация территорий Украины необязательно приведет к полному завершению боевых действий. Если Россия сохранит ракетный и авиационный арсенал, она может продолжить наносить удары", — говорил Кузан.

Ранее Фокус писал, как власти могли бы усилить мобилизацию, сделав ее привлекательной.

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