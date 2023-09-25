Народ решит: жена Зеленского рассказала, пойдет ли ее муж на второй срок (видео)

У украинской власти осталось десять дней, чтобы определиться, проводить ли выборы президента. При этом действующий глава государства, принимая решение, будет прислушиваться к мнению народа.

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Американский сенатор Линдси Грэм в конце августа 2023 года заявил о важности проведения выборов в Украине в 2024 году. Политик заверил, что украинский народ многое сделал на ниве защиты свободы. В следующем году он должен побороться еще и за защиту демократии. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие проблемы нужно решить, чтобы это волеизъявление состоялось. Впрочем, глава государства признал, что готов их провести. Жена президента Елена Зеленская прокомментировала возможное участие мужа в выборах. Об этом пишет издание The Hill.

Зеленская отметила, что пока ее муж еще не решил, будет ли баллотироваться. Принимая решение, он будет ориентироваться на то, будет ли желать украинский народ его участия в выборах. Если общество не будет желать этого, то в выборах 2024 года он участвовать не будет, указала Первая леди.

"Если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его быть президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться", — сказала Зеленская.

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"Достаточно странно": у Зеленского поставили точку в вопросе возможных выборов президента

Первая леди также вспомнила первое избрание. Как выяснилось, женщина не на 100% поддерживала тогдашнее решение мужа баллотироваться. Но уверена, что вспомнит опыт, который приобрела во время предыдущей президентской кампании. По ее мнению, "если он решит, что это нужно, то у нас есть определенный опыт, мы там были. Уже не так страшно, как было в первый раз".

Выборы президента в Украине: детали

Отметим, если бы войны и военного положения не было, то в Украине должны были бы состояться выборы президента весной 2024 году. В частности, первый тур должен был бы состояться 31 марта, а второй тур (при необходимости) — 21 апреля. Верховная Рада должна объявить о предстоящих выборах не позднее, чем за 180 дней до даты первого тура, говорится в соответствующем Законе Украины. Таким образом, крайний срок для этого истекает 4 октября 2023 года.

Президент Зеленский объяснил западным партнерам, в чем сложность провести выборы во время войны. В частности, напомнил, что для этого понадобится потратить значительную сумму денег (135 млн долл.), тогда как деньги нужны для поддержки Сил обороны. Кроме того, во время ракетных ударов и на линии фронта трудно обеспечить "прозрачность и демократичность".

Однако западные политики продолжают давить на президента, пишут СМИ. Эксперты считают, что это ослабит украинское государство и этим может воспользоваться страна-агрессор.

Напоминаем, американский офицер сообщил, что до конца недели США объявит о предоставлении Украине кассетных боеприпасов ATACMS. При этом отметил, что речь идет именно о кассетных боеприпасах, которые, как напоминают эксперты, до Крыма не долетят.