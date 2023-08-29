"Достаточно странно": у Зеленского поставили точку в вопросе возможных выборов президента

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, создается впечатление, что существует две Украины: одна воюет, а вторая занята своими политическими амбициями и настаивает на выборах во время войны.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поставил точку в вопросе того, можно ли провести выборы во время активной фазы войны. Об этом он высказался в эфире программы "Снiданок з 1+1" 29 августа.

По его словам, среди основных причин, почему фактически невозможно провести выборы сейчас — безопасность, финансирование, а также возможность регистрации избирателей.

"Президент абсолютно реалистично смотрит, в отличие от многих людей, которые достаточно странно себя ведут. Они думают, что есть две Украины — одна воюет, а другая может заниматься тем, чем занималась 33 года, то есть заниматься своими политическими карьерами", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно было отмечено, что в стране введено военное положение и около миллиона людей имеют отношение к происходящему на фронте. Соответственно, на передовой проводить голосование практически невозможно.

Не стоит забывать и про постоянные атаки ВС РФ по украинским городам.

"Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить? У нас есть огромное количество временно перемещенных людей. Это даже не 7 миллионов, о которых говорят всемирные организации, это больше 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 28 августа сообщалось, что сенатор США призвал помочь Украине провести выборы. По словам Линдси Грэма, он понимает, что решение провести выборы в Украине в 2024 году должно быть еще одобрено парламентом, и что необходимо принимать в расчет, насколько это безопасно.