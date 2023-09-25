Народ вирішить: дружина Зеленського розповіла, чи піде її чоловік на другий термін (відео)

В української влади залишилось десять днів, щоб визначитись, чи проводити вибори президента. При цьому діючий очільник держави, приймаючи рішення, буде прислухатись до думки народу.

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Американський сенатор Ліндсі Грем наприкінці серпня 2023 року заявив про важливість проведення виборів у Україні у 2024 році. При цьому політик запевнив, що український народ багато чого зробив на ниві захисту свободи. У наступному році він має поборотись ще й на захист демократії. Президент України Володимир Зеленський пояснив, які проблеми потрібно розв'язати, щоб це волевиявлення відбулось. Втім очільник держави визнав, що готовий їх провести. Дружина президента Олена Зеленська прокоментувала можливу участь чоловіка у виборах. Про це пише видання The Hill.

Зеленська зазначила, що наразі її чоловік ще не вирішив, чи буде балотуватись. Приймаючи рішення, він буде орієнтуватись на те, чи бажатиме український народ його участі у виборах. Якщо суспільство не бажатиме цього, то у виборах 2024 року він участі не братиме, вказала Перша леді.

"Якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його бути президентом, він, ймовірно, не балотуватиметься", — сказала Зеленська.

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Перша леді також пригадала перше обрання. Як з'ясувалось, жінка не на 100% підтримувала тодішнє рішення чоловіка балотуватись. Але впевнена, що пригадає досвід, якого набула під час попередньої президентської кампанії. На її думку, "якщо він вирішить, що це потрібно, то у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше".

Вибори президента в Україні: деталі

Зазначимо, якби війни та воєнного стану не було, то в Україні мали б відбутись вибори президента весною 2024 році. Зокрема, перший тур мав би відбутись 31 березня, а другий тур (за потреби) — 21 квітня. Верховна Рада має оголосити про майбутні вибори не пізніше, ніж за 180 днів до дати першого туру, ідеться у відповідному Законі України. Отже, крайній термін для цього спливає 4 жовтня 2023 року.

Президент Зеленський пояснив західним партнерам, у чому складність провести вибори під час війни. Зокрема, нагадав, що для цього знадобиться витратити значну суму грошей (135 млн дол.), тоді як гроші потрібні для підтримки Сил оборони. Крім того, під час ракетних ударів та на лінії фронту важко забезпечити "прозорість та демократичність".

Однак західні політики продовжують тиснути на президента, пишуть ЗМІ. Експерти вважають, що це ослабить українську державу і цим може скористатись країна-агресор.

Нагадуємо, американський офіцер повідомив, що до кінця тижня США оголосить про надання Україні касетних боєприпасів ATACMS. При цьому зазначив, що ідеться саме про касетні боєприпаси, які, як нагадують експерти, до Криму не долетять.