Глава МИД России утверждает, что сперва нужно дожить до 20-х чисел мая, после чего ситуация может измениться. При этом Лавров не уточнил, что именно он имеет в виду.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского, возможно, не придется обсуждать. Об этом сообщает российская газета "Коммерсантъ".

По словам журналистов, Лавров сделал этот комментарий на фоне заявлений постпреда России при ООН Василия Небензи о легитимности украинского президента. Небензя напомнил, что срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, и если он отменит выборы, то станет нелегитимным правителем.

"Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать", — отметил Лавров в ответ на вопрос журналиста "Известий" о позиции России после 20 мая относительно легитимности Зеленского.

Лавров также подчеркнул, что Россия неоднократно выражала готовность к мирным переговорам, однако Зеленский запретил такие переговоры указом. По мнению главы МИД РФ, украинскому лидеру необходимо отменить этот указ, прежде чем возможны будут дальнейшие переговоры.

Напомним, в 27 марта немецкое издание Die Welt писало, что Украина стоит перед угрозой перехода к обороне, что может привести к "замороженному конфликту" уже в 2024 году. Российские вооруженные силы могут оставаться в Украине, но поставки западного оружия прекратятся, а переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО также будут приостановлены.

Ранее, 7 марта, издание Politico сообщило, что немецкий канцлер Олаф Шольц хочет заставить Киев пойти на переговоры с Москвой, поскольку "все зашло слишком далеко". Таким образом, политик продолжает отказываться поставлять Украине ракеты Taurus.