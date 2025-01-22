"Мене хотіли замінити на Медведчука": Зеленський розкрив деталі переговорів у Туреччині

За словами українського президента, всі три спроби Росії розпочати переговори в перші дні вторгнення, потім у Білорусі та в Туреччині були однаковими "ультиматумами від убивці".

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Мирних переговорів із Росією в Туреччині не було, а під виглядом перемовин і "Стамбульських домовленостей" Володимир Путін висував неприпустимі ультиматуми, сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Володимир Зеленський висловився про "Стамбульські домовленості" та "турецькі перемовини". На відео з 32:38.

"Немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я перемовник, а в Росії він перемовник — Путін. У США — Трамп, перед ним — Байден. Тож, я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним і ніколи не вів з ним перемовин", — запевнив Зеленський.

Він розповів, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України до нього прийшли люди, що назвалися перемовниками, та передали "папірці" з ультиматумом від Кремля.

"Вони сказали, що я маю відступити, що вони змінять мене на проросійського Медведчука. Тож, я більше не президент. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас — це Росія, ми маємо визнати. Потім, ми маємо визнати російську мову, проголосувати та змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію, як ви чули багато разів, до 50 тисяч. Потім ми маємо віддати їм всю зброю, все дальністю від 20 км. Тому, ніколи не було ніяких переговорів, це ультиматум від убивці", — пояснив Зеленський.

За його словами, він "послав" цих людей зі свого кабінету, бо вони були сепаратистами.

"Протягом багатьох тижнів після того, як Україна захистила столицю та відтіснила росіян, вони зустрічалися з деякими нашими людьми. Передусім, Білорусь хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони так само принесли ультиматум", — сказав президент.

Він додав, що після цього президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган просив його дати згоду на організацію переговорів.

"Я сказав: "Добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть". Вони прийшли та знову висунули ультиматум", — зазначив Зеленський.

За словами президента України, усі три спроби росіян розпочати переговори були ультиматумами від Путіна.

Нагадаємо, під час виступу на форумі в Давосі Володимир Зеленський говорив стратегію України щодо завершення війни, яка спирається на мирну дипломатію.

Також він заявив, що забезпечити Україні безпеку в разі досягнення миру повинні щонайменше 200 тисяч військових миротворчих місій від країн Європи.