"Меня хотели заменить на Медведчука": Зеленский раскрыл детали переговоров в Турции

По словам украинского президента, все три попытки России начать переговоры в первые дни вторжения, а затем в Беларуси и в Турции были одинаковыми "ультиматумами от убийцы".

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Мирных переговоров с Россией в Турции не было, а под видом переговоров и "Стамбульских договоренностей" Владимир Путин выдвигал недопустимые ультиматумы, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Владимир Зеленский высказался о "Стамбульских договоренностях" и "турецких переговорах". На видео с 32:38.

"Нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России он переговорщик — Путин. В США — Трамп, перед ним — Байден. Поэтому, я никогда не встречался в Турции с Путиным и никогда не вел с ним переговоров", — заверил Зеленский.

Он рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину к нему пришли люди, назвавшиеся переговорщиками, и передали "бумажки" с ультиматумом от Кремля.

"Они сказали, что я должен отступить, что они сменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому, я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс — это Россия, мы должны признать. Затем, мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию, как вы слышали много раз, до 50 тысяч. Затем мы должны отдать им все оружие, все дальностью от 20 км. Поэтому, никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы", — пояснил Зеленский.

По его словам, он "послал" этих людей из своего кабинета, потому что они были сепаратистами.

"В течение многих недель после того, как Украина защитила столицу и оттеснила россиян, они встречались с некоторыми нашими людьми. Прежде всего, Беларусь хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они так же принесли ультиматум", — сказал президент.

Он добавил, что после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил его дать согласие на организацию переговоров.

"Я сказал: "Хорошо, если вы хотите, они будут говорить". Они пришли и снова выдвинули ультиматум", — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, все три попытки россиян начать переговоры были ультиматумами от Путина.

Напомним, во время выступления на форуме в Давосе Владимир Зеленский говорил стратегию Украины по завершению войны, которая опирается на мирную дипломатию.

Также он заявил, что обеспечить Украине безопасность в случае достижения мира должны по меньшей мере 200 тысяч военных миротворческих миссий от стран Европы.