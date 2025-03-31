Законопроект о послевоенных выборах уже готовится: в ЦИК рассказали, когда их проведут

Для проведения выборов после отмены военного положения необходимо изменить законодательство после войны, поэтому провести выборы возможно только через полгода.

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Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, пишет "Суспільне".

Он отметил своевременность проведения выборов после отмены военного положения. Для этого нужно не только подготовить инфраструктуру, а полностью переформатировать избирательный процесс и подстроить его под послевоенные реалии.

"Нужны изменения в законодательство. Над ними стоило бы работать уже сейчас, не ожидая завершения военного положения. Это касается и порядка образования зарубежных избирательных участков, в таком случае дополнительных которые не только на послевоенных выборах", — сообщил Сергей Дубовик.

Сейчас изменения необходимо внести в:

процесса голосования в воинских частях — после отмены военного положения армия постепенно будет уменьшаться и в армии даже во время выборов будет оставаться часть людей;

голосование на заграничных участках в связи с большим количеством украинцев за рубежом;

технологических вопросов, упрощения отдельных процедур, комплектования избирательных комиссий и тому подобное.

По словам Сергея Дубовика, работа в этом направлении ведется и сейчас, ведь соответствующие предложения предоставляются как органам государственной власти, так и народным депутатам, членам профильного комитета для обработки будущих законопроектов. Без изменений в законодательство "трудно говорить" о сроках проведения выборов, однако заместитель председателя ЦИК считает полгода "разумным" сроком в случае учета всех изменений в избирательный процесс.

Представитель ведомства добавил, что в Украине избирательный процесс не запустится одновременно с прекращением российско-украинской войны. По его словам, даже военное положение не отменят "сразу".

"Сложилось законодательство военного положения. Для его прекращения необходимо будет внесение изменений в сотни нормативно-правовых актов для того, чтобы не обсудить процесс государственного управления в случае его немедленной отмены. Поэтому мы все будем видеть этот подготовительный процесс", — сообщил он, добавив, что у ЦИК есть месяц для объявления избирательного процесса.

Следует заметить, что председатель ЦИК Олег Диденко в интервью "Украинской правде" отметил, что предложения к закону о послевоенных выборах сейчас прорабатываются. В дальнейшем они будут предложены парламенту.

Глава ведомства добавил, что соответствующие изменения будут касаться и избирателей за рубежом. В частности, планируется создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств. Граждане смогут еще до начала избирательного процесса подать заявление, что они находятся за границей и хотят проголосовать. На основании этих заявлений и дополнительной своей информации о местах концентрации украинцев дипломатические учреждения смогут предложить Министерству иностранных дел и ЦИК образовать дополнительные избирательные участки.

Напомним, недавно журналисты издания The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве отмечали, что Владимир Зеленский нацелен провести выборы в начале июля. Глава государства нацелен провести выборы летом. Для проведения агитации закон требует не менее 60 дней, поэтому самая ранняя возможность — начало июля.

Ситуацию с возможным баллотированием комментировал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании, Валерий Залужный. Он заявил, что во время войны нужно работать и не думать о выборах.