Больше всего во Франции: обнародован рейтинг самых дорогих городов мира в 2025 году

Княжество Монако в 2025 году возглавило список самых дорогих городов мира.

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Об этом в отчете "Богатейшие города мира 2025" сообщила международная консалтинговая компания Henley & Partners.

В микрогосударстве на юге Франции, площадью чуть более 2 квадратных километров, около 40% жителей являются миллионерами. И цены на недвижимость в Монако превышают 38 800 долларов за квадратный метр.

На втором месте — Нью-Йорк, где средняя цена на элитную недвижимость составляет 27 500 долларов за "квадрат. Далее следуют Гонконг (26 300) и Лондон (24 000).

Цены на жилье в курортном городке на Лазурном берегу Сент-Жан-Кап-Ферра во Франции стартуют от 21 200 долларов, из-за чего недвижимость там дороже, чем в столице. В Париже метр жилья можно купить за 20 400 долларов. На седьмой строчке рейтинга австралийский Сидней с 19 500 долларов за метр квадратный.

Замыкают десятку самых дорогих городов Палм-Бич и Майами-Бич во Флориде и Лос-Анджелес в Калифорнии.

Как отмечается, в данном рейтинге Франция представлена наибольшим числом городов – Париж, Сент-Жан-Кап-Ферра, Ницца, Канны, Антиб и Эз. За ней следуют США с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Палм-Бич и Майами-Бич. Швейцария (Женева и Лугано) и Италия (Портофино и Порто-Черво) имеют по два города в списке.

Напомним, Трентино, северный регион Италии, запустил амбициозную программу по оживлению вымирающих деревень, предлагая до 100 000 евро тем, кто готов отремонтировать и обжить заброшенные дома в живописных уголках Доломитовых Альп.

Также Фокус писал, что рынок недвижимости в Европе демонстрирует бурный рост — стоимость жилья и аренды продолжает удивлять как специалистов, так и самих европейцев. В последнем квартале 2024 года цены на жилье в странах ЕС увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а арендная плата выросла на 3,2%.