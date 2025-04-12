Найбільше у Франції: оприлюднено рейтинг найдорожчих міст світу у 2025 році

Князівство Монако 2025 року очолило список найдорожчих міст світу.

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Про це у звіті "Найбагатші міста світу 2025" повідомила міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners.

У мікродержаві на півдні Франції, площею трохи більше ніж 2 квадратні кілометри, близько 40% жителів є мільйонерами. І ціни на нерухомість у Монако перевищують 38 800 доларів за квадратний метр.

На другому місці — Нью-Йорк, де середня ціна на елітну нерухомість становить 27 500 доларів за "квадрат". Далі йдуть Гонконг (26 300) і Лондон (24 000).

Ціни на житло в курортному містечку на Лазурному березі Сент-Жан-Кап-Ферра у Франції стартують від 21 200 доларів, через що нерухомість там дорожча, ніж у столиці. У Парижі метр житла можна купити за 20 400 доларів. На сьомій сходинці рейтингу австралійський Сідней з 19 500 доларів за метр квадратний.

Замикають десятку найдорожчих міст Палм-Біч і Маямі-Біч у Флориді та Лос-Анджелес у Каліфорнії.

Як зазначається, у цьому рейтингу Франція представлена найбільшою кількістю міст — Париж, Сент-Жан-Кап-Ферра, Ніцца, Канни, Антіб і Ез. За нею йдуть США з Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Палм-Біч і Маямі-Біч. Швейцарія (Женева і Лугано) та Італія (Портофіно і Порто-Черво) мають по два міста в списку.

Нагадаємо, Трентіно, північний регіон Італії, запустив амбітну програму з пожвавлення сіл, що вимирають, пропонуючи до 100 000 євро тим, хто готовий відремонтувати й обжити занедбані будинки в мальовничих куточках Доломітових Альп.

Також Фокус писав, що ринок нерухомості в Європі демонструє бурхливе зростання — вартість житла та оренди продовжує дивувати як фахівців, так і самих європейців. В останньому кварталі 2024 року ціни на житло в країнах ЄС збільшилися на 4,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а орендна плата зросла на 3,2%.