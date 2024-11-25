Куда деваются носки после стирки: девушка показала скрытую нишу в стиралке (фото)

Студентка заметила, что вещи начали исчезать после стирки. Она понятия не имела, куда они могли деться.

22-летняя Меган Норрис, которая учится в Калифорнийском университете (США) и уже три года живет со своей соседкой по комнате, со временем начала замечать, что некоторые ее вещи бесследно исчезают. В частности, чаще всего это случалось с носками и нижним бельем. Недавно она обнаружила неожиданную причину.

Меган опубликовала видео на своей странице в TikTok, на котором открывает переднюю панель стиральной машины, чтобы посмотреть, что внутри. Ее удивлению не было предела, когда там оказалась огромная куча носков и нижнего белья.

"По крайней мере, мы с соседкой больше никогда не будем ссориться из-за украденных вещей", — отметила она в описании к видео, которое с момента публикации собрало более 3,7 миллиона просмотров.

Чтобы открыть стиральную машинку, студенткам понадобились только молоток и отвертка.

"Мы решили попробовать открыть стиральную машину, потому что я слышала, что иногда вещи исчезают именно там. Кроме наших, внутри были вещи двух девушек, которые в комнате до нас", — рассказала автор видео в интервью журналу Newsweek.

Студентка нашла в стиральной машине носки Фото: TikTok

Пользователи сети в комментариях начали активно обсуждать увиденное в кадре и поделились собственным опытом.

"Как они туда попадают!?";

"Не понимаю, как это возможно";

"Ладно, тогда я не сумасшедшая";

"Вот почему я использую сетчатые пакеты";

"Это же надо. А мы все время жаловались на сушилку".

"Хорошо, теперь надо наведаться в мою старую квартиру и попросить вернуть носки? Когда переезжал в прошлом году, то пришлось выбросить 5 носков без пары".

Напомним, ранее учитель музыки Майкл Роулендс из Хьюстона (Техас, США) рассказал, что его автомобиль ограбили. Одно из окон было разбито, а кошелек, который он оставил в среднем отсеке между сиденьями, бесследно исчез. Пока водитель ждал прибытия полиции, на его телефон начали приходить уведомления о неудачных попытках знать наличные — это было "очень смешно".

К тому же женщина сделала невероятное открытие во время ремонта в своем новом доме, обнаружив в стене спрятанные предыдущими владельцами двери.