Куди діваються шкарпетки після прання: дівчина показала приховану нішу в пралці (фото)

Студентка помітила, що речі почали зникати після прання. Вона не мала жодного уявлення, куди вони могли подітися.

22-річна Меган Норріс, яка навчається у Каліфорнійському університеті (США) й вже три роки живе зі своєю сусідкою по кімнаті, з часом почала помічати, що деякі її речі безслідно зникають. Зокрема, найчастіше це траплялося зі шкарпетками та спідньої білизни. Нещодавно вона виявила несподівану причину.

Меган опублікувала відео на своїй сторінці у TikTok, на якому відкриває передню панель пральної машини, аби подивитися, що всередині. Її здивуванню не було меж, коли там опинилася величезна купа шкарпеток та спідньої білизни.

"Принаймні, ми з сусідкою більше ніколи не будемо сваритися через вкрадені речі", — зазначила вона в описі до відео, яке з моменту публікації зібрало понад 3,7 мільйона переглядів.

Аби відкрити пральну машинку, студенткам знадобились лише молоток та викрутка.

"Ми вирішили спробувати відкрити пральну машину, бо я чула, що іноді речі зникають саме там. Окрім наших, всередині були речі двох дівчат, які у кімнаті до нас", — розповіла авторка відео в інтерв'ю журналу Newsweek.

Студентка знайшла в пральній машині шкарпетки Фото: TikTok

Користувачі мережі у коментарях почали активно обговорювати побачене у кадрі й поділились власним досвідом.

"Як вони туди потрапляють!?";

"Не розумію, як це можливо";

"Гаразд, тоді я божевільна";

"Ось чому я використовую сітчасті пакети";

"Це ж треба. А ми весь час нарікали на сушарку".

"Добре, тепер треба навідатися у мою стару квартиру й попросити повернути шкарпетки? Коли переїжджав минулого року, то довелося викинути 5 шкарпеток без пари".

Нагадаємо, раніше вчитель музики Майкл Роулендс з Х'юстона (Техас, США) розповів, що його автомобіль пограбували. Одне з вікон було розбите, а гаманець, який він залишив у середньому відсіку між сидіннями, безслідно зник. Поки водій чекав на прибуття поліції, на його телефон почали приходити сповіщення про невдалі спроби знати готівку — це було "дуже смішно".

До того ж жінка зробила неймовірне відкриття під час ремонту в своєму новому будинку, виявивши у стіні заховані попередніми власниками двері.