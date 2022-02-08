Держдеп схвалив продаж Тайваню пакета для модернізації ЗРК Patriot на $100 млн

У США вважають, що придбання дозволить підвищити обороноздатність Збройних сил Тайваню.

Сполучені Штати схвалили продаж Тайваню обладнання та послуг для модернізації протиракетної системи оборони Patriot. Про це повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

В агентстві зі співпраці у сфері оборони та безпеки США вказується, що воно надало необхідну сертифікацію для продажу обладнання для американської системи ПРО Patriot.

Важливо

Що якщо Китай вторгнеться на Тайвань? Навчання дають невтішну відповідь

Модернізація системи ПРО допоможе підвищити безпеку Тайваню та "допоможе підтримати політичну стабільність, військовий баланс, економіку та прогрес у регіоні". У публікації зазначається, що схвалення продажу відповідає національним і економічним інтересам США, які підтримують зусилля острова в підвищенні обороноздатності Збройних сил.

Основним підрядником стане Raytheon Technologies і Lockheed Martin.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що рішення про придбання нових ракет Patriot було ухвалено під час зустрічі у 2019 році з офіційними особами США в адміністрації президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 23 січня до зони розпізнавання ППО Тайваню вторглося 39 бойових літаків КНР. Весь 2021 рік проходив під егідою входження повітряних суден у зону розпізнавання ППО.

Раніше китайські ВПС відпрацювали блокаду Тайваню бомбардувальниками.