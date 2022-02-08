Госдеп одобрил продажу Тайваню пакета для модернизации ЗРК Patriot на $100 млн
В США считают, что приобретение позволит повысить обороноспособность Вооруженных сил Тайваня.
Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оборудования и услуг для модернизации противоракетной системы обороны Patriot. Об этом сообщает The Guardian.
В агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США указывается, что оно предоставило необходимую сертификацию для продажи оборудования для американской системы ПРО Patriot.Важно
Модернизация системы ПРО поможет повысить безопасность Тайваня и "поможет поддержать политическую стабильность, военный баланс, экономику и прогресс в регионе". В публикации указывается, что одобрение продажи соответствует национальным и экономическим интересам США, которые поддерживают усилия острова в повышении обороноспособности Вооруженных сил.
Основным подрядчиком станет Raytheon Technologies и Lockheed Martin.
Министерство обороны Тайваня заявило, что решение о приобретении новых ракет Patriot было принято во время встречи в 2019 году с официальными лицами США в администрации президента Дональда Трампа.
Напомним, 23 января в зону опознавания ПВО Тайваня вторглось 39 боевых самолетов КНР. Весь 2021 год проходил под эгидой вхождения воздушных суден в зону распознавания ПВО.
Ранее китайские ВВС отработали блокаду Тайваня бомбардировщиками.