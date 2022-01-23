Сразу 39 китайских боевых самолетов вторглись в зону опознавания ПВО Тайваня (фото, карты)

Национально-освободительная армия Китая совершила два боевых вылета за сутки, в них приняли участие как истребители, так и самолеты-разведчики.

В зону опознавания Тайваня вошло 39 самолетов Национально-освободительной армии Китая (НАОК). Событие произошло к юго-западу от острова. Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

23 января группа самолетов НАОК, состоящая из 39 бортов, зашла в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня.

Китайские ВВС совершили два боевых вылета. Для этого были задействованы такие самолеты:

10 истребителей J-10

24 истребителя J-16

2 самолета-разведчика Y-8

1 реактивный бомбардировщик H-6

2 транспортных самолета Y-9

Всем самолетам были даны радиопредупреждения о том, что для наблюдения за их действиями развернуты зенитно-ракетные комплексы .

[ + – ] Карта прохода китайских самолетов в зоне распознавания ПВО

Опознавательная зона действия ПВО — это воздушное пространство, в котором отслеживается идентификация и местонахождение летящих в нем воздушных судов в целях национальной безопасности. Зона распознавания ПВО отделено от территориального воздушного пространства страны и может выходить за ее пределы, чтобы дать стране больше времени на реакцию интересующих воздушных суден.

Последние четыре месяца 2021 года характеризовалось ростом напряженности между Тайванем и Китаем. КНР регулярно заходил боевой авиацией в воздушное пространство острова. Правительство твердит о возврате Тайваня под свое крыло. Для этого они готовы применить, в том числе силу.

Напомним, в начале года на Тайване стартовали учения по отражению атаки китайских истребителей. Для этого были задействованы истребители F-16. Ранее китайские ВВС отработали блокаду Тайваня бомбардировщиками.