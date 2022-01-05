На Тайвани начались учения по отражению атаки китайских истребителей

В учениях принимают участие пилоты, которые регулярно вылетают для сопровождения или перехвата истребителей НОАК.

Тайвань начал трехдневные учения для отработки навыков по перехвату самолетов Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает South China Morning Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для учений привлекли истребители F-16 с авиабазы Цзяи на юге Тайваня. Именно эти самолеты чаще всего привлекаются для сопровождения китайской авиации, которая постоянно входит в зону обнаружения ПВО.

"Что касается очень высокой активности коммунистических самолетов, залетающих в зону идентификации ПВО, пилоты нашего авиакрыла очень опытны и имели дело почти со всеми видами их (КНР) самолетов", — заявил майор Йен Сян-шэн, лично принимавшего участие в перехвате китайских истребителей J-16 в конце 2021 года.

Тайвань характеризует действия Китай как войну в "серой зоне". Она направлена на истощение сил Тайваня путем постоянных провокаций как проверка реакции.

Последние четыре месяца 2021 года характеризовалось ростом напряженности между Тайванем и Китаем. Китай регулярно заходил боевой авиацией в воздушное пространство острова. Правительство утверждает, что они готовы вернуть Тайвань под свой контроль, и если нужно будет, то применят для этого силу.

Напомним, в Минобороны Тайваня опубликовали отчет, в котором указывается, что вторжение Китая на остров будет крайне проблемным. Тайваньские военные смогут нарушить линии обеспечения китайской армии, проходящие через Тайваньский пролив.

10 декабря Никарагуа заявило о разрыве официальных отношениях с Тайванем в угоду принципу "единого Китая". Во время саммита Байдена с Си Цзиньпином, американский президент заявил, что США не поддерживают стремления Тайваня к независимости. Недавно китайские ВВС отработали блокаду Тайваня бомбардировщиками.