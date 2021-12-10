"Принцип единого Китая": Никарагуа разрывает официальные отношения с Тайванем

Никарагуа подписало коммюнике с КНР о дипломатических отношениях на уровне послов. В ответ на это Тайбэй закрывает все программы поддержки и сотрудничества между странами.

Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Тайванем, а также восстановило дипломатические отношения с КНР в угоду принципа "единого Китая". Об этом сообщает South China Morning Post.

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Сообщается, что правительство Никарагуа взяло на себя ответственность не иметь больше никаких официальных отношений и обменов с Тайванем.

"Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народов. Китай выражает свою высокую признательность за это", — отреагировали в МИД КНР.

Коммюнике было подписано сегодня, 10 декабря. Страны будут иметь дипломатические отношения на уровне послов.

В Тайване на решение Никарагуа отреагировали прекращением всех программ и сотрудничества. Тайвань выведет посольство из страны и технический персонал.

"Мы глубоко сожалеем по поводу такого решения", — заявили в МИД Тайваня.

[ + – ] Страны признающие суверенитет Тайваня

Таким образом в мире осталось 14 стран, которые признают суверенитет Тайбэя, которые составляют 0,2% от мирового ВВП. В основном это страны Африки и Океании, а также Латинская Америка.

В Госдепе США заявили, что действия Никарагуа не могут отражать волю народа страны, который продолжает бороться за демократию и права человека. Соединенные штаты призывают все страны, ценящие демократические институты, законы, и демократию расширять сотрудничество с Тайбэем. Отметим, что сами Штаты не признают суверенитет Тайваня, но у них есть закон разрешающий поставлять им вооружение.

Напомним, во время саммита Байдена с Си Цзиньпином, американский президент заявил, что США не поддерживают стремления Тайваня к независимости. Недавно китайские ВВС отработали блокаду Тайваня бомбардировщиками.