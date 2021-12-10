"Принцип єдиного Китаю": Нікарагуа розриває офіційні відносини з Тайванем

Нікарагуа підписало комюніке з КНР про дипломатичні відносини на рівні послів. У відповідь Тайбей закриває всі програми підтримки та співробітництва між країнами.

Уряд Нікарагуа розірвав дипломатичні відносини з Тайванем, а також відновив дипломатичні відносини з КНР для принципу "єдиного Китаю". Про це повідомляє South China Morning Post.

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Повідомляється, що уряд Нікарагуа взяв на себе відповідальність не мати більше жодних офіційних відносин та обмінів із Тайванем.

"Це правильний вибір, який відповідає загальній тенденції та сподіванням народів. Китай висловлює свою високу вдячність за це", — відреагували в МЗС КНР.

Комюніке було підписано сьогодні, 10 грудня. Країни матимуть дипломатичні відносини лише на рівні послів.

У Тайвані на рішення Нікарагуа відреагували припиненням усіх програм і співпраці. Тайвань виведе посольство з країни та технічний персонал.

"Ми глибоко шкодуємо з приводу такого рішення", — заявили в МЗС Тайваню.

[ + – ] Країни, які визнають суверенітет Тайваню

Так, у світі залишилося 14 країн, які визнають суверенітет Тайбею, які становлять 0,2% від світового ВВП. Здебільшого це країни Африки й Океанії, а також Латинська Америка.

У Держдепі США заявили, що дії Нікарагуа не можуть відбивати волю народу країни, який продовжує боротися за демократію і права людини. Сполучені штати закликають усі країни, які цінують демократичні інститути, закони, та демократію розширювати співпрацю з Тайбеєм. Зазначимо, що самі Штати не визнають суверенітет Тайваню, але в них є закон, який дозволяє постачати їм озброєння.

Нагадаємо, під час саміту Байдена із Сі Цзіньпіном, американський президент заявив, що США не підтримують прагнення Тайваню до незалежності. Нещодавно китайські ВПС відпрацювали блокаду Тайваню бомбардувальниками.