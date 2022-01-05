На Тайвані розпочалися навчання з відбиттям атаки китайських винищувачів

У навчаннях беруть участь пілоти, які регулярно вилітають для супроводу чи перехоплення винищувачів НВАК.

Тайвань розпочав триденні навчання для відпрацювання навичок із перехоплення літаків Народно-визвольної армії Китаю. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Для навчання залучили винищувачі F-16 з авіабази Цзяї на півдні Тайваню. Саме ці літаки найчастіше залучаються для супроводу китайської авіації, яка постійно входить до зони виявлення ППО.

"Що стосується дуже високої активності комуністичних літаків, що залітають у зону ідентифікації ППО, пілоти нашого авіакрила дуже досвідчені і мали справу майже з усіма видами їхніх (КНР) літаків", — заявив майор Єн Сян-шен, який особисто брав участь у перехопленні китайських винищувачів J -16 наприкінці 2021 року.

Тайвань характеризує події Китай як війну в "сірій зоні". Вона спрямована на виснаження сил Тайваню шляхом постійних провокацій як перевірка реакції.

Останні чотири місяці 2021 року характеризувалися зростанням напруженості між Тайванем та Китаєм. Китай регулярно заходив бойовою авіацією в повітряний простір острова. Уряд стверджує, що вони готові повернути Тайвань під свій контроль, і якщо потрібно буде, то застосують для цього силу.

Нагадаємо, у Міноборони Тайваню опублікували звіт, у якому вказується, що вторгнення Китаю на острів буде вкрай проблемним. Тайванські військові зможуть порушити лінії забезпечення китайської армії, що проходять через Тайванську протоку.

10 грудня Нікарагуа заявила про розрив офіційних відносин з Тайванем для принципу "єдиного Китаю". Під час саміту Байдена із Сі Цзіньпіном американський президент заявив, що США не підтримують прагнення Тайваню до незалежності. Нещодавно китайські ВПС відпрацювали блокаду Тайваню бомбардувальниками.