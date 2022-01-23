Відразу 39 китайських бойових літаків вторглися до зони розпізнавання ППО Тайваню (фото, карти)

Національно-визвольна армія Китаю здійснила два бойові вильоти за добу, у них взяли участь як винищувачі, так і літаки-розвідники.

До зони розпізнавання Тайваню увійшло 39 літаків Національно-визвольної армії Китаю (НВАК). Подія сталася на південний захід від острова. Про це повідомляє Міністерство оборони Тайваню.

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23 січня група літаків НВАК, що складається з 39 бортів, зайшла до зони розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню.

Китайські ВПС здійснили два бойові вильоти. Для цього були залучені такі літаки:

10 винищувачів J-10

24 винищувачі J-16

2 літаки-розвідники Y-8

1 реактивний бомбардувальник H-6

2 транспортні літаки Y-9

Усім літакам було дано радіопопередження у тому, що за спостереженням над їхніми діями розгорнуті зенітно-ракетні комплекси.

[ + – ] Карта проходу китайських літаків у зоні розпізнавання ППО

Розпізнавальна зона дії ППО — це повітряний простір, в якому відстежується ідентифікація і місцезнаходження повітряних суден, що летять у ньому, з метою національної безпеки. Зона розпізнавання ППО відокремлена від територіального повітряного простору країни і може виходити за її межі, щоб дати країні більше часу на реакцію повітряних суден, що цікавлять.

Останні чотири місяці 2021 року характеризувалося зростанням напруженості між Тайванем та Китаєм. КНР регулярно заходив бойовою авіацією у повітряний простір острова. Уряд стверджує про повернення Тайваню під своє крило. І тому вони готові застосувати, зокрема силу.

Нагадаємо, на початку року на Тайвані стартували навчання з відбиття атаки китайських винищувачів. Для цього було задіяно винищувачів F-16. Раніше китайські ВПС відпрацювали блокаду Тайваню бомбардувальниками.