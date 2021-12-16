Путін заявив про найрішучішу підтримку Китаю у вирішенні питання з Тайванем

Російський президент заявив, що Росія виступить проти будь-яких сил, які використовують Тайвань для підриву інтересів Китаю.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова надати найрішучішу підтримку Китаю у вирішенні тайванського питання. Про це повідомляє Сіньхуа.

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Під час онлайн-конференції з головою КНР Сі Цзіньпіном російський лідер заявив про підтримку справедливої позиції китайського уряду. Росія "рішуче виступить проти будь-яких сил, що використовують його для підриву інтересів Китаю".

У відповідь на слова Путіна Сі Цзіньпін назвав його "старим другом". Китай цінує позицію Росії у протидії спробам поділу Китаю та Тайваню.

"Ми твердо підтримували одне одного з питань, що стосуються основних інтересів одне одного, захищаючи гідність кожної країни та спільні інтереси двох країн", — наголосив лідер КНР.

Нагадаємо, згідно зі звітом Міноборони Тайваню, вторгнення Китаю буде вкрай складно реалізувати. Тайванські військові матимуть змогу порушити лінії забезпечення Національно-визвольної армії Китаю.

10 грудня Нікарагуа заявила про розрив офіційних відносин з Тайванем для принципу "єдиного Китаю".