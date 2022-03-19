Джавелины и морские мины. Какой опыт из войны России против Украины извлекают Китай и Тайвань

Китай, который десятилетиями угрожает Тайваню, теперь должен просчитать экономические риски от санкций, а также последствия затяжной войны. А на Тайване изучают джавелины, покупают противокорабельные мины и готовятся увеличить срок воинской службы.

Широкомасштабная гражданская война в Китае (началась с восстаний коммунистов еще в 1927) возобновилась после Второй мировой в 1946-50 годах. В результате чего коммунистическая партия одержала полную победу на материке, а противоборствующая сторона во главе с маршалом Чан Кайши эвакуировалась и обосновалась на острове Тайвань. С тех пор обе страны считают себя "настоящей" Китайской республикой.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Пекин неоднократно заявлял о том, что Тайвань – его территория. Было два вооруженных конфликта в 1954 и 1958 годах. Позже политики в Китае не раз заявляли о том, что готовы вернуть остров силовым путем.

Война в России в Украине стала причиной новой напряженности в регионе, многие сравнивают ситуацию, Пекин и Тайбей делают выводы.

Тайвань – это не Украина. Китай видит нюансы

В Пекине с самого начала войны в Украине начали отвергать любые сравнения. И для этого у них есть определенный козырь. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила: "Тайвань — это не Украина, Тайвань всегда был неотъемлемой частью Китая. Это неоспоримый юридический и исторический факт.

Увы, но после 1971 года, когда Китайскую республику (Тайвань) в ООН заменили на Китайскую народную республику (Пекин), этот тезис частично работает. На сегодняшний день Тайвань признан независимым только 14 маленькими странами в мире, из которых самые значительные Гондурас и Ватикан. Таким образом, вторжение на Тайвань можно представить, как наведение порядка на своей территории, что абсолютно невозможно в истории с Украиной, которая признана ООН.

Важно

Что если Китай вторгнется на Тайвань? Учения дают неутешительный ответ

Но больше всего, по мнению аналитиков, Китай может быть озадачен тем, что блицкриг Путина не удался, а мировое сообщество проявило небывалое единство. На слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке 8 марта директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Пекин был "удивлен и встревожен" сопротивлением Украины и силой реакции Запада. Но оба заявили, что решимость и готовность китайского руководства применить военную силу не следует, сообщает Newsweek

"Пекин отмечает скорость и силу международной реакции, — говорит Райан Хасс, старший научный сотрудник Института Брукингса. — Кому-либо внутри Китая становится все труднее утверждать, что Пекин может подчинить себе Тайвань быстро и без больших затрат".

При этом эксперты все равно не исключает военного столкновения. Некоторые просто предполагают, что в КНР просчитывают новые варианты для преодоления более жестоких санкций, чем они ожидали. А военное руководство Пекина корректирует планы.

[ + – ] Си Цзиньпин: "Война в Украине — это то, что мы не хотим видеть. Межгосударственные отношения не могут доходить до войны. Война не находится в чьих-либо интересах"

Бонни Глейзер, директор Азиатской программы немецкого фонда Маршалла, ожидает, что китайские военные внимательно изучат российскую операцию на Украине, прежде чем извлечт окончательные уроки.

"Один из возможных уроков заключается в том, что для первоначального удара следует использовать значительные уровни силы, — говорит она. — Если Тайвань проведет значительные приготовления к территориальной обороне, КНР придется учитывать это в своих планах так, как они, возможно, не делали в прошлом".

При этом о смене военной тактики говорят и в Тайване.

ПВО, джавелины и мины – Тайбей сделал выводы

До того, как Россия вторглась в Украину, У Хао-чин никогда не слышал о противотанковых ракетах Javelin. Теперь Ву обсуждает со своими друзьями их достоинства в боевых действиях в городских условиях и утверждает, что Тайваню следует обучать своих резервистов их использованию.

"Тайвань очень мирный, поэтому я никогда не думал о войне. Но наблюдая за войной на Украине в новостях, мы осознаем, что это может произойти и здесь", — говорит 22-летний студент-экономист.

"То, как украинцы защищают свою родину, это героизм. Возможно, нам придется сделать то же самое, когда Китай нападет, но мы не готовы", — приводит слова юноши Financial Times.

На самом Тайване с момента вторжения российских войск в Украину стал популярен лозунг "Сегодня Украина, завтра – Тайвань!"

Правительство предпринимает целую кампанию, чтобы разъяснить, что это не так и, вероятно, снизить панику. Но при этом все понимают, что тактику обороны придется сменить. Также в парламенте Тайваня начали обсуждение законопроекта о возвращении годовой воинской обязанности, которая в 1998 году была сокращена до четырех месяцев.

10 марта министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн обсуждал полномасштабную военную кампанию с массированными атаками на все территории, а также одновременным и быстрым морским десантом.

Он сказал одному депутату: "Целью любого вторжения Коммунистической партии Китая будет оккупация Тайваня. Они уже способны захватить Цзиньмэнь и другие отдаленные острова, так почему же они этого не сделали? Потому что они должны быть уверены, что они могут сделать это с одной попытки. Если нет, они окажутся в той же ситуации, что и Россия на Украине. Это заставляет их задуматься", цитирует слова министра Financial Times.

Кристина Чен, помощник научного сотрудника Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе, считает, что важность значительных противотанковых и зенитных вооружений для отражения вторжения уже является заметным выводом из конфликта в Украине.

Важно

Большой варгейм. Остановят ли американские военные вторжение Китая на Тайвань

"Подготовка ополченцев и резервных сил будет необходима, если мы хотим эффективно использовать огромное количество противотанковых и зенитных ракет, — говорит Чен. — Кроме того, Украине удалось сохранить большую часть своей боевой мощи (танки, самолеты) нетронутой. Прежде всего, ее система ПВО не была сильно нарушена. В результате у русских нет полного преимущества в воздухе, и украинские силы могут начать атаки, когда это необходимо. Украинский опыт показывает, что небольшая оборонительная сила, действующая на родной земле, может быть мощной".

Так же местные аналитики указывают необходимость использования мобильных систем вооружения А также большой закупки противокорабельных мин, которые предотвратили бы масштабный десант.

"Трудности России с доставкой десантников показывают, насколько важна функционирующая система противовоздушной обороны, — говорит Шеу Джи-шян, научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности, государственного аналитического центра. — Наша система противовоздушной обороны была создана по образцу американской, с большими системами, такими как ракеты Patriot. Но у нас может не быть превосходства в воздухе, как у США. Мы можем видеть на примере Украины, насколько полезны в этой ситуации небольшие мобильные системы, такие как переносные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin".

А вот в том, что США, поддерживающие Тайвань, вступят в военный конфликт на их стороне тайваньцы сомневаются. И в этом ситуация уж точно очень похожа на украинскую.

В США действует закон об отношениях с Тайванем, в котором говорится: "Соединенные Штаты будут предоставлять Тайваню такие оборонные изделия и оборонные услуги в таком количестве, которое может быть необходимо для того, чтобы Тайвань мог поддерживать достаточный потенциал самообороны". Но аналитики описывают эти слова, как "стратегическую неопределенность".

[ + – ] Тайвань представляет большой интерес для США, но также и для Китая Фото: pexels.com

Доктор Чан Линь-чэн, политический аналитик из Тайваня, говорит, что США не могут позволить себе навлечь на себя проблемы из-за внешнего конфликта, и что на карту для Пекина поставлено больше, чем для США.

"Тайвань представляет большой интерес для США, но также и для Китая, — приводит ее слова ABCnews. — Потеря Тайваня приведет к полному свержению китайского режима. Таким образом, Китай будет сражаться, чтобы победить или умереть, а США — нет".

Что еще известно о позиции Китая