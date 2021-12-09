Большой варгейм. Остановят ли американские военные вторжение Китая на Тайвань

Осенью 2020 года ВВС США провели военную симуляцию, моделировавшую гипотетическое вторжение Китая на Тайвань через десять лет.

Осенью 2020 года ВВС США провели военную симуляцию, моделировавшую гипотетическое вторжение Китая на Тайвань через десять лет. По данным Defense News, в симуляции боевых действий участвовали "беспилотники, играющие роль сети зондирования, передовой истребитель шестого поколения, предназначенный для сложнейших условий, грузовые самолеты, сбрасывающие поддоны с управляемыми ракетами, и другие новые технологии, еще невиданные на современном поле боя".

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Фокус перевел текст журналиста Стивена Сильвера о том, есть ли у США шансы остановить поглощение Тайваня материковым Китаем.

Военная симуляция: "вторжение Китая на Тайвань"

По результатам военной симуляции "американские военные смогли предотвратить полный захват Тайваня, локализировав китайские силы в одном районе". Учения показали лучшие результаты для США, чем симуляции войны с Китаем 2018 и 2019 годов.

Военная симуляция 2020 года отличалась наличием у США концепции совместного всеохватывающего командования и управления (Joint All-Domain Command and Control), позволяющей различным датчикам и орудиям обмениваться информацией и отправлять данные. Еще одна важная оговоркая: военная игра проводилась по сценарию будущего, в котором Тайвань увеличил расходы на оборону сверх нынешнего уровня.

[ + – ] Варгейм в реальной обстановке. Американские военные смогли "предотвратить полный захват Тайваня", локализировав китайские силы в одном районе

"Мы пытались смоделировать условия таким образом, чтобы не стать легкой мишенью. Например, мы не заполняли ни один аэродром более чем на 50%, так что даже потеряв целый аэродром, мы бы не остались без воздушного флота", – рассказал генерал-лейтенант Клинт Хайноут, заместитель начальника штаба ВВС по стратегии, интеграции и спецификациям.

Среди самолетов, использованных в военной игре, были воздушные суда следующего поколения: самолет Air Dominance, истребитель F-35 Joint Strike Fighter производства Lockheed Martin, F-15EX производства Boeing и таинственный "не стелс, но легкий тактический истребитель для обороны собственных территорий и баз". По другую сторону Тайваньского пролива важную роль играли беспилотники.

[ + – ] Самолет F-15EX, задействованный в учениях Фото: Ethan Wagner

"Мы даже не включали в симуляцию нынешнюю версию F-35, – сообщил Хайноут сайту. – Это бы ничего не дало… Мы не собирались включать в эти сценарии ни один истребитель, который сегодня сходит с конвейера".

Важно

Сценарий схватки. Сможет ли Тайвань остановить вторжение Китая?

Обе стороны не использовали ядерное оружие в рамках учений. Тем не менее, и американская, и китайская стороны понесли "большие потери". Результаты военной симуляции окажут влияние на оборонные бюджеты, начиная с этого года.

Война между США и Китаем: варгейм и сюжет для романа

Война между США и Китаем, происходящая в 2030-х годах, стала темой романа "2034: роман о следующей мировой войне" адмирала в отставке Джеймса Ставридиса и писателя Эллиота Акермана. Книга представляет собой "леденяще достоверный геополитический триллер, изображающий путь от столкновения военно-морских сил США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году к ужасающему глобальному конфликту".

Об авторе

Стивен Сильвер – автор статей о технологиях в The National Interest, журналист, эссеист и кинокритик, а также сотрудник The Philadelphia Inquirer, Philly Voice, Philadelphia Weekly, Jewish Telegraphic Agency, Living Life Fearless, журнала Backstage, Broad Street Review и Splice Today. Соучредитель Филадельфийского кружка кинокритиков. Стивен живет в пригороде Филадельфии с женой и двумя сыновьями.

Статья вышла в начале этого года и перепечатывается в связи с интересом читателей.