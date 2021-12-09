Великий варгейм. Чи зупинять американські військові вторгнення Китаю на Тайвань

Восени 2020 року ВПС США провели військову симуляцію, що моделювала гіпотетичне вторгнення Китаю на Тайвань через десять років.

Восени 2020 року ВПС США провели військову симуляцію, що моделювала гіпотетичне вторгнення Китаю на Тайвань через десять років. За даними Defense News, у симуляції бойових дій брали участь "безпілотники, що грають роль мережі зондування, передовий винищувач шостого покоління, призначений для найскладніших умов, вантажні літаки, що скидають піддони з керованими ракетами, та інші нові технології, які ще не бачили на сучасному полі бою".

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Фокус переклав текст журналіста Стівена Сільвера про те, чи є у США шанси зупинити поглинання Тайваню материковим Китаєм.

Військова симуляція: "Вторгнення Китаю на Тайвань"

За результатами військової симуляції "американські військові змогли запобігти повному захопленню Тайваню, локалізувавши китайські сили в одному районі". Навчання показали кращі результати для США, ніж симуляції війни з Китаєм 2018 і 2019 років.

Військова симуляція 2020 року відрізнялася наявністю в США концепції спільного комплексного командування та управління (Joint All-Domain Command and Control), що дозволяє різним датчикам і знаряддям обмінюватися інформацією та надсилати дані. Ще одне важливе застереження: військова гра проводилася за сценарієм майбутнього, в якому Тайвань збільшив витрати на оборону понад нинішнього рівня.

[ + – ] Варгейм у реальній обстановці. Американські військові змогли "запобігти повному захопленню Тайваню", локалізувавши китайські сили в одному районі

"Ми намагалися змоделювати умови так, щоб не стати легкою мішенню. Наприклад, ми не заповнювали жоден аеродром більш ніж на 50%, тому навіть втративши цілий аеродром, ми б не залишилися без повітряного флоту", — розповів генерал-лейтенант Клінт. Гайноут, заступник начальника штабу ВПС зі стратегії, інтеграції та специфікацій.

Серед літаків, використаних у військовій грі, були повітряні судна наступного покоління: літак Air Dominance, винищувач F-35 Joint Strike Fighter виробництва Lockheed Martin, F-15EX виробництва Boeing і таємничий "не стелс, але легкий тактичний винищувач для оборони власних територій і баз". З іншого боку Тайванської протоки важливу роль відігравали безпілотники.

[ + – ] Літак F-15EX, задіяний у навчаннях Фото: Ethan Wagner

"Ми навіть не додавали в симуляцію нинішню версію F-35, — повідомив Гайноут сайту. — Це нічого не дало б... Ми не збиралися залучати в ці сценарії жоден винищувач, який сьогодні сходить з конвеєра".

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Сценарій сутички. Чи зможе Тайвань зупинити вторгнення Китаю?

Обидві сторони не використовували ядерну зброю у межах навчань. Тим не менш, й американська, і китайська сторони зазнали "великих втрат". Результати військової симуляції вплинуть на оборонні бюджети, починаючи з цього року.

Війна між США та Китаєм: варгейм і сюжет для роману

Війна між США та Китаєм, що відбувається у 2030-х роках, стала темою роману "2034: роман про наступну світову війну" адмірала у відставці Джеймса Ставрідіса та письменника Елліота Акермана. Книга є "леденічно достовірним геополітичним трилером, що зображує шлях від зіткнення військово-морських сил США і Китаю у Південно-Китайському морі в 2034 році до жахливого глобального конфлікту".

Про автора

Стівен Сільвер — автор статей про технології в The National Interest, журналіст, есеїст і кінокритик, а також співробітник The Philadelphia Inquirer, Philly Voice, Philadelphia Weekly, Jewish Telegraphic Agency, Living Life Fearless, журналу Backstage, Broad Street Review і Splice. Співзасновник Філадельфійського гуртка кінокритиків. Стівен живе у передмісті Філадельфії з дружиною та двома синами.

Стаття вийшла на початку цього року та передруковується у зв'язку з інтересом читачів.